【Gi味俱全】黃淑儀香辣牛腱食譜　飛水出水氽水拖水有何分別？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-21 23:15

牛的部位很多，多種部位都有不同煮法，有些不宜煮得太老，灼一灼便可；有些部位卻適合慢慢燜煮，如牛腱就屬於這個類別。黃淑儀（Gigi姐）曾在節目中示範香辣牛腱的做法，她亦解答了大家的疑問，如：飛水、出水、氽水、拖水，究竟有何分別？燜牛腱應該切幾厚？氽過水的湯汁為何要留用？

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》其中一集，分享了香辣牛腱的做法。牛腱通常會製成滷水牛腱、香辣牛腱，又或者是台式牛肉麵等，今次Gigi姐就教大家整香辣牛腱的__大貼士，香氣的來源除了蝦膏還有甚麼呢？另外，她提到有大廚教她，把牛腱氽水後的湯汁留起，究竟有何作用？

請按下圖睇香辣牛腱的所需材料和前期步驟：

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完成處理牛腱的前期工作，可進入下一個階段，就是燜煮的階段，除了剛才提到的湯汁，亦會加入其他調味讓牛腱更香更入味。

請按下圖睇燜煮香辣牛腱的過程及完整食譜：

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今次看完一個中式的香辣牛腱，如果想學西式的燜牛肉，可以參考一下紅酒燴牛肉食譜，所用到的是牛肋條。另外，也可看看李家鼎（鼎爺）的滷水牛腱食譜。

【紅酒燴牛肉食譜】經典法國菜香醇濃郁 簡易版一鍋到底新手必學

紅酒燴牛肉食譜

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