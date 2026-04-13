煎蓮藕餅食譜｜簡易家常菜清新爽脆　蓮藕泡水防黑+1招免肉不熟透

煎蓮藕餅食譜｜蓮藕爽脆清新，配上嫩滑肉餅，不但層次豐富，亦不怕膩滯。



煎蓮藕餅，一般都是把蓮藕切碎，再與鯪魚肉、豬肉和臘腸等材料拌勻煎香。記者喜歡層次分明的口感，於是把肉餅夾在蓮藕中，像三文治一樣，爽脆中帶肉香。煎香後再用清雞湯略煮，不怕肉餡不熟，亦比用蠔油煮的芡汁清淡輕盈。

煎蓮藕餅食譜｜蓮藕切薄片 免肉餡難熟透

蓮藕片不能切太厚，最多0.5厘米厚便足夠，否則肉餡難熟透。若不愛吃豬肉的，也可用鯪魚肉代替。

蓮藕氧化的話會發黑，雖不影響味道，但是若想賣相更佳，應把切好的蓮藕片浸泡在清水中備用，再用沸水汆燙一下，令蓮藕保持白嫩。蓮藕防黑貼士｜大廚4招保持蓮藕嫩白 忌1鍋具煮蓮藕 現1情況勿吃

健康小貼士：

蓮藕是蓮花的莖部，在中醫的角度，生的蓮藕偏寒，能生津解渴，而熟的蓮藕性溫，具有健脾養胃的功效。



煎蓮藕餅食譜

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食譜 煎蓮藕餅（煎） 材料 蓮藕1條、免治豬肉250克、生抽2湯匙、麻油1茶匙、砂糖1茶匙、生粉1茶匙、雞湯100毫升、芫荽或蔥花適量 做法 1.免治豬肉用生抽、麻油、砂糖和生粉拌勻，並撻至有黏性。 2.蓮藕去皮，切成厚薄勻均的蓮藕片。 3.把蓮藕片撲上薄薄一層生粉。 4.把適量的免治豬肉放在兩片蓮藕中，並輕輕壓實。 5.燒熱平底鍋，下油，中火放入蓮藕餅煎香。 6.煎香一面後再煎另一面，至金黃色。 7.倒入雞湯，加上蓋子，煮至肉餡熟透。 8.加上芫荽或蔥花裝飾即成。

攝錄︰張芷澄、馮嘉雯

剪接：張芷澄



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