芝麻醬檢測｜30款Jojoen最高卡2湯匙逾半碗飯！邊3款低卡低脂低鈉

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-14 18:00

吃火鍋或沙律的時候，縱然選擇了健康及低熱量的食材，如果忽視了醬料的卡路里，有可能墮入致肥陷阱。市面上已配好的醬料，某部分含高熱量，例如是芝麻醬，包括芝麻沙律醬及芝麻火鍋醬。雖然芝麻醬美味可口，但其中的熱量及鈉質一般較高，需控制體重及患高血壓的人士宜多加留意。

芝麻醬的熱量及鈉質一般較高，需控制體重及患高血壓的人士宜多加留意。

記者隨機抽檢26個品牌30款市售的芝麻醬，包括芝麻沙律醬及芝麻火鍋醬，比較當中的熱量、脂肪及鈉含量，以每2湯匙（約30克）作比較，熱量最高是Jojoen芝麻沙律醬，每30克（約2湯匙）約180千卡（1碗白飯約260千卡），脂肪約18克（約3.5茶匙油）。凡是熱量較高的芝麻醬，其中的脂肪含量相應較高，按最高脂的一款芝麻醬來計算，每100克（6-7湯匙）便有61克脂肪，相比起每100克白飯中約0.3克脂肪，芝麻醬的脂肪含量高出白飯約203倍；相比熱量最低的一款芝麻醬，每30克大約有26千卡，兩者相距近6.9倍。

據食物安全中心的資料，每100克的食物，脂肪多於20克（約4茶匙油）便屬高脂食物，攝取過量高脂及高糖食物，不但令體重增加，過胖也是增加罹患心腦血管疾病肥胖及誘發二型糖尿病的因素之一。

30款市售的芝麻醬，熱量最高及最低的一款，兩者相距近6.9倍。

長期攝取高鈉食物，易令身體水分滯留導致水腫，增加血液循環的負荷，長遠令血壓升高引致高血壓，誘發冠心病或心臟病等風險。據食安中心指引，每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物；而世界衞生組織建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽。在30款樣本中，以Kamikita火鍋芝麻醬的鈉含量最高， 每30克含鈉質852毫克左右；鈉含量最低一款每30克含鈉質約160毫克，26款芝麻醬（有4款豁免營養標籤）平均鈉含量約為473毫克。

按下圖了解30款芝麻醬的熱量、脂肪及含鈉量（由熱量高至低排序）︰

+ 50 + 50 + 50

3款最低熱量的芝麻醬分別是︰

Kamikita火鍋芝麻醬 $46。約35千卡/30克，脂肪約1.5克。 Sorach田村火鍋芝麻醬 $29.9，約34千卡/30克，脂肪約1.5克。 Riken中華芝麻風味沙律醬 $26，約26千卡/30克，脂肪約0.2克。

3款最低鈉含量量的芝麻醬分別是︰

Fuki Shokken金芝麻沙律醬 $49，30克含鈉質約267毫克。 Kewpie深煎芝麻沙律醬 $60，30克含鈉質約200毫克。 SSK Foods香煎芝麻調味汁 $29，30克含鈉質約160毫克。

參考資料︰營養素與健康：鈉/食安中心-營養標籤