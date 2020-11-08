【食物安全】豉油檢測19款無毒安全食用　7款零添加劑減患癌風險

豉油是日常調味品，市面上有豉油產品標榜「天然釀製」及「不加味精」，「水中銀小魚親測」曾檢測市面上各大牌子的豉油，47款豉油中有19款屬品質卓越，6款含有毒物，品質需有待改善。

水中銀「小魚親測」於各大超市買到47款豉油做毒性測試，當中有19款產品有卓越品質，獲評為「綠魚」。（尹嘉蔚攝）

雖然豉油產品標榜天然釀製及不加味精，仔細看成分表均添加了增味劑、防腐劑、人造色素及甜味劑等。水中銀「小魚親測」表示於毒理學角度而言，添加劑是增加豉油毒性風險的元兇之一，在是次豉油毒性檢測中，於各大超市買來47款豉油，當中有19款產品，可評為品質卓越（綠魚）；22款為合格（黃魚）；6款需有待改善（紅魚）。

但從檢測發現，僅4成豉油樣本安全性達最高生物毒性測試評級，整體安全性不屬理想。（GoodEats YQR/Unsplash）

在 47款樣本中包括29款生抽、4款老抽、5款鮮露、1款甜豉油、2款減鹽豉油、2款蒸魚豉油及4款其他調味醬，價格的平均數是$7.8/100毫升。所檢測的牌子包括本地及國際品牌如李錦記、萬字、淘大、金蘭、品珍及美極等。檢測發現，僅4成豉油樣本安全性達最高生物毒性測試評級，整體安全性不屬理想。部分樣本發現急性毒超標，最高和最低的產品急性毒水平相差超逾10倍。

19款安全豉油名單

是次檢測報告中有19款豉油未驗出類雌激素及急性毒物，獲「綠魚」標籤證明品質卓越，符合世衞安全指引，並通過生物毒性測試，當中有常見的品牌可安心食用。

請按下圖了解19款安全豉油名單（由價格高至低排序）︰

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獲「綠魚」評級的豉油樣本中有7款不含任何防腐劑、增味劑及色素。

請按下圖了解（由價格高至低排序）：

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較高價的豉油樣本（>$7.3/100毫升）有16個，當中5成為為品質卓越，安全性比低中價（<$3/100毫升至$7.3/100毫升）的豉油樣本理想。依品牌所在地而言，日本品牌比中國、香港、台灣、韓國及瑞士等優勝。

市民購買無添加的豉油，應多留意食品標籤上的化學添加成分，不該盡信產品包裝上的宣傳字眼。（wal_172619/Pixabay）

精明揀放豉油 營養師7大安全貼士

若要購買無添加的豉油，應多留意食品標籤上的化學添加成分，不該盡信產品包裝上的宣傳語句。營養師李杏榆表示揀好的豉油，要留意色澤、成分按排序及鈉含量等，此外存放豉油亦應注意擺放位置及溫度。

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參考資料︰水中銀小魚親測