【食物安全】牛奶檢測8款不含類雌激素　安全飲用減致癌不育風險

牛奶，含有天然雌性激素，激素對人類成長發育、生育及情緒均造成影響。水中銀（國際）生物科技有限公司最近發表牛奶檢測報告，從市面選購11個品牌共12款牛奶飲品樣本，當中有8款未驗出類雌激素，通過生物毒性測試。

類雌激素，若人體攝入過多，可能引起各種疾病，對於兒童或致早熟危機，例如乳房過早脹大或九歲前有月經等徵狀。

水中銀「小魚親測」最近發表牛奶檢測報告，當中有8款牛奶未驗出類雌激素。（Monika Grabkowska/Unsplash）

類雌激素對人體的負面影響

早年世界衛生組織已將類雌激素列作「一級致癌物」，據世衞指引，每人每日攝取的類雌激素含量不可超過每公斤50納克。青少年、發育中的兒童、嬰兒及孕婦，最易受類雌激素影響。

請按下圖了解長期過多攝入類雌激素對人體的影響︰

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據食物安全中心資料，牛奶本身含有天然雌性激素，乳牛懷孕時體內會分泌出較多雌激素及黃體酮，使所產的牛奶可能含有兩者的相當分量。激素對人類成長、生育及情緒均造成影響，而性激素是控制性成熟和生育的重要激素，女性體內的雌激素及黃體酮；男性的睪丸素便是重要的天然（內源性）性激素。

至於，對健康影響較大的性激素是外源性性激素，即非天然化學物，當用於人體內，會用來刺激排卵，增加懷孕機會。牛奶生產商若有良好的飼養規範，會確保乳牛在注射外源性激素後，於短期內所產的牛奶不用作商業用途。由於部分外源性激素可能有致癌性，國際當局一般會嚴格管制，或禁止食物中出現外源性激素。

牛奶本身含有天然雌激素，而非天然激素對健康影響較大。（Mehrshad Rajabi/Unsplash）

8大安全牛奶名單

水中銀「小魚親測」最近發表牛奶檢測報告，當中有8款牛奶未驗出類雌激素，獲「綠魚」標籤證明品質卓越，符合世衞安全指引，並通過生物毒性測試。當中有常見的品牌可安心飲用。

請按下圖了解2020年8款安全牛奶名單︰

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早前水中銀亦對超級市場裡不同品牌的雞蛋進行類雌激素檢測，按下圖了解8款獲評為「品質卓越」的安全食用雞蛋：

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【食物安全】雞蛋檢測16款不含類雌激素毒素 食用安全減患癌風險

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按下圖認識更多︰

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參考資料︰水中銀小魚親測/食安中心