【食物安全】大米檢測5款不含重金屬鎘　過量可致慢性中毒腎結石

大米如果含超標重金屬「鎘」，當人體長期攝取，有可能會損害腎臟。水中銀（國際）生物科技有限公司最近發表大米檢測報告，從市面選購14款大米樣本進行檢測，當中有5款不含重金屬「鎘」。

水中銀（國際）生物科技有限公司最近發表大米檢測報告，14款大米樣本中有5款不含重金屬「鎘」。（VCG）

據食安中心指出，鎘是天然存在地殼表面的金屬，若果植物、動物、魚類和貝類生長的環境（例如土壤、空氣及水域等）受到污染，便會攝取到鎘。如農民施用含鎘的肥料及飼料，食物中的鎘含量也可能較高。此外，動物吃下受鎘污染的植物後，鎘會在食物鏈中累積傳遞。不過，人體從食物攝取鎘，而導致急性中毒的機會甚微，但留意若長期攝取鎘有可能損害腎臟或腎結石，亦不排除有致癌風險，從飲食中攝取鎘而中毒仍在商榷。內地和歐盟對大米中鎘的限量標準為0.2毫克/公斤，本港規例指明鎘在穀類中的最高准許濃度是0.1毫克/公斤。

食安中心指人體從食物攝取鎘，而導致急性中毒的機會甚微，但留意若長期攝取鎘有可能損害腎臟。（ally j＠Pixabay）

水中銀本年於香港各大超市選購了14個大米品牌，共14款樣本作魚胚胎毒性測試及重金屬「鎘」檢測。樣本中包含香米，糙米及胚芽米等，當中8個樣本顯示為綠魚（品質卓越），其中有5款不含重金屬「鎘」，其餘6個樣本為黃魚（品質合格）。

請按圖了解5款不含重金屬「鎘」的大米 及 慢性鎘中毒的影響︰

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食安中心提醒要保持均衡飲食，以免因偏食某幾類食物而過量攝取某些化學物或污染物，同時呼籲業界奉行規範，減少食用農作物和動物受到鎘污染，向可靠的供應商選購食物，及確保出售或進口的食物適宜食用，並符合法定標準。

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參考資料︰水中銀小魚親測/食安中心