揀番茄貼士｜睇番茄底部1招找出超甜線索！點切唔噴汁減營養流失?

選購甜番茄又有新線索，之前有日本蔬菜達人提醒大家留意頂部裂紋，今次有另一建議觀察番茄的屁股，可發現香甜的線索。



觀察番茄的底部，揭露香甜番茄的線索。（Hu Xiaoyu/Unsplash）

番茄甜唔甜要睇個底！

當番茄愈紅，番茄紅素的含量愈高，尤其在炎夏更見渾身通紅的番茄。番茄的美味取決於糖含量的差異，看看番茄底部，立刻知道番茄是否糖分夠多及夠甜。番茄的含水量愈少，吃起來糖分濃縮的效果更明顯，甜度隨之增加。

按圖了解番茄底部有哪些線索，幫助挑出香甜的番茄︰

+ 19

方法其實很簡單，番茄底部若出現一條白線，代表糖分較多較甜。而白線部分更顯示出是番茄汁籽部分，因此若一刀切下種籽部分，更易流失茄汁，要在之間的凹位處下刀，才不會噴出汁液。

同場加映另一個揀番茄方法：睇頂部！

揀番茄貼士︳番茄渾圓甘筍強壯就甜？日本專家解謎多數人揀錯

以下哪個番茄，你認為較美味、較甜？

哪個番茄，你認為較較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解又靚又甜的番茄鑒別方法、成因及在水中有趣的現象︰

+ 14

番茄甜度是否夠高，今次教睇頂部，如有條裂痕代表較甜，因為種植番茄時，當樹育成後會停止澆水以增加番茄甜度，而番茄為了生存會儲起糖分，直至番茄成熟後，果皮會變硬失彈性，當養分積存過多便會迫爆近蒂部的外皮，這些裂痕便成了甜度高的象徵。

參考資料︰《教えてもらう前と後》