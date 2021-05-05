食物安全｜5人旺角食醃生蟹螄蚶中毒 食材原非供生吃(附食安貼士)

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-05 21:00

不少人喜歡吃海鮮刺身，但並非每種海產都適合生食，若誤食未煮熟的海鮮，隨時會食物中毒。食物安全中心日前就公佈，早前有市民在旺角食肆用餐後出現腹痛、腹瀉及嘔吐等胃腸道症狀，原來就是因為吃了醃生蟹及生螄蚶所致！

食物安全中心在最新一期《食物安全焦點》公佈，3月時接獲兩宗由衞生防護中心轉介的流行病學相關食物中毒個案，5人分別在旺角一間食肆晚膳後出現腹痛、腹瀉及嘔吐等胃腸道症狀，經求醫後證實為諾如病毒及副溶血性弧菌所引致。有關部門調查後，指出該食肆所提供的蟹及螄蚶購自街市，但原本並非擬供生吃。

有人為了吃到口感軟嫩鮮甜的螄蚶，未徹底煮熟就食用，結果卻食物中毒。（資料圖片／唐家儀攝）

請按下圖睇生吃海產可感染的細菌病症：

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按衞生防護中心的流行病學評估指出，食肆所提供的蟹及螄蚶購自街市，原本並非擬供生吃。螄蚶在醃泡前只是略為焯煮了不足一分鐘，而蟹在劏洗後也沒有經過任何加熱處理，只以豉油、蒜頭及辣椒醃泡，冷藏一晚後奉客。衞生防護中心強調，醃泡並無殺菌功能，不能從食物中吸去足夠的水分來防止細菌滋生、同時不能殺死寄生蟲，亦無法取代徹底烹煮。

食安中心指，單用辣椒、蒜等刺激性調味料醃漬生海鮮和浸過夜，根本無法殺死寄生蟲，亦不能阻止細菌滋生。（VCG）

儘管在實地調查後，食安中心已指示食肆即時停售未經烹煮的海產菜式。不過如果大家想避免同類時件，就要留意以下的注意事項及預防措施，以防誤食醃泡海鮮導致食物中毒。

請按下圖睇生吃或食用醃海鮮所需留意的事項及預防措施：

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其實，在韓國大受歡迎的醬油蟹亦同樣有食用風險，浙江曾有一名中年女子，食用已變壞的醬油蟹後不斷屙嘔、出冷汗及神智不清，入院後情況急速惡化，後來多個器官衰竭，最終只得靠儀器續命。

同場加映：【食物安全】中年婦食醃蟹險死 注意不同蟹種含不同惡菌！

請按下圖睇3大蟹種所含惡菌及選擇新鮮蟹4大要點：

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資料來源：第177期食物安全焦點——進食醃泡的生蟹及生螄蚶引致食物中毒、第107期《食物安全焦點》——生蟹中的細菌和寄生蟲