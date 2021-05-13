肥媽食譜合集｜叉燒胡椒蟹海鮮小菜甜品...複雜簡單化新手都做到

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-13 19:55

藝人肥媽（Maria Cordero）廚藝了得，經常在電視或網上平台分享健康啲又食平啲食譜，且將複雜步驟簡單化，務求每一位觀眾可以利用家用廚具做出餐廳般的效果。以下集合肥媽在網上平台分享的簡易食譜，由燒味、海鮮小菜以至港式甜品都可一一輕易做到！

肥媽在自己的廚房大顯功架，只用氣炸鍋和電飯煲炮製高難道菜式。（FB@肥媽 Maria cordero）

家常小菜類

蔥油蝦

蔥油蝦大致只用薑、蔥調味，而且整個過程不用15分鐘，簡單又惹味。肥媽更用一種調味料將大蝦的鮮味大大提升。

按圖看肥媽蔥油蝦食譜及不敗入廚貼士︰

+ 5 + 5 + 5

新加坡風味-胡椒蟹

星洲黑胡椒蟹

豉油雞

浸雞對入廚新手來說未免太困難，肥媽用了電飯煲把「浸雞」的過程複雜簡單化，完全不用看火及溫度，再配以雞汁豉油一起享用，滋味無限。

按圖看肥媽豉油雞食譜及不敗入廚貼士︰

+ 8 + 8 + 8

簡易燒味：蜜汁叉燒

蜜汁叉燒（FB@肥媽 Maria cordero）

簡易燒肉

燒肉不一定只在燒味店找到，若然家有氣炸鍋的話，便可以簡易完成表皮脆卜卜；內裡多汁軟嫩的脆皮燒肉。

按圖看肥媽簡易燒肉食譜及不敗入廚貼士︰

+ 11 + 11 + 11

西班牙海鮮飯

西班牙海鮮飯看似複雜其實只是一道一鍋到底的料理，肥媽將這個西班牙家庭料理材料，轉化成香港人容易找到的材料，但又不失風味。

西班牙海鮮飯（FB@肥媽 Maria cordero）

按圖看肥媽西班牙海鮮飯食譜及不敗入廚貼士︰

+ 20 + 20 + 20

甜品類

紫薯椰汁糕

紫薯椰汁糕質感柔順滑溜，味道清甜怡人，作為飯後甜品是一個不錯又消滯的選擇。肥媽教授提升紫薯甜度的蒸煮秘技，而且比起隔水蒸更加容易方便！

紫薯椰汁糕（FB@肥媽 Maria cordero）

按圖看紫薯椰汁糕食譜及不敗入廚貼士︰

+ 6 + 6 + 6

港式傳統甜品：椰汁西米糕