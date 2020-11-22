肥媽廚房｜叉燒燒肉燒乳鴿豉油雞4道燒味食譜　皮脆肉嫩不敗貼士

藝人肥媽（Maria Cordero）不時在節目中教授觀眾不少「食平D」貼士和烹飪技巧，近年轉戰網上平台拍片分享煮食心得。我們精選了四道燒味菜式，重溫做法及肥媽的實用貼士，包括簡易燒肉、蜜汁叉燒、燒乳鴿及豉油雞。

有留意肥媽影片的話，不難發現肥媽擁有一個大廚房！大大小小的砂煲罌罉、各式各樣的調味料、巨型雪櫃等等，媲美餐廳專業廚房。即使肥媽的廚房一應俱全，但她所教授的菜式都是用上一些普通家庭常用的家電而且步驟簡單，務求觀眾在家也可以輕易完成。當中以簡易燒肉為例，肥媽便用上廚房新寵氣炸鍋來炮製。

肥媽在自己的廚房大顯功架，只用氣炸鍋和電飯煲炮製高難道菜式。（FB@肥媽 Maria cordero）

簡易燒肉

按圖看肥媽簡易燒肉食譜及不敗入廚貼士︰

+ 11 + 11 + 11

蜜汁叉燒

最好吃的叉燒當然是燒味師傅醃製調味，不過用氣炸鍋一樣可以「燒」出焦香、油光和肉汁纏繞的蜜汁叉燒。

按圖看肥媽蜜汁叉燒食譜及不敗入廚貼士︰

+ 5 + 5 + 5

燒乳鴿

別以為只可以在酒樓才吃到燒乳鴿，肥媽只用氣炸鍋及5個步驟便把燒乳鴿完成，更示範了不同大小的鴿所需的氣炸時間，簡單易明。

按圖看肥媽燒乳鴿食譜及不敗入廚貼士︰

+ 9 + 9 + 9

豉油雞

燒味菜式當然少不了豉油雞！不過浸雞對入廚新手來說未免太困難，肥媽用了電飯煲把「浸雞」的過程複雜簡單化，完全不用看火及溫度，再配以雞汁豉油一起享用，滋味無限。

按圖看肥媽豉油雞食譜及不敗入廚貼士︰