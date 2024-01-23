韓國食物的代表，除了泡菜和拌飯，還有滋補又美味的人蔘雞湯（삼계탕）。這道菜聽起來製作繁複，但做起來其實不難，只用一個湯鍋，不用複雜的烹調技巧，在家也可煮出暖入心的人蔘雞湯！

攝影：陳嘉元



韓國人倡最熱「三伏天」吃人蔘雞湯 補充元氣

人蔘雞湯在我們來說，是凍冰冰的日子裏，暖身暖胃的補品，卻是韓國人夏季的養生膳食，他們提倡「以熱治熱」，因此習慣在一年之中最悶熱的「三伏天」吃溫補的人蔘雞湯，滋補身體，補充元氣。不過，對於中國南方人來說，濕熱較重，夏天還是適合飲用綠豆、涼茶等，助清熱去濕，否則過於溫補，反而容易上火。

韓國人蔘雞湯加糯米紅棗 清甜軟糯滋補暖胃

韓國的人蔘雞湯與中式人蔘雞湯並不一樣，韓國人會在雞腹中釀入多種食材，例如糯米、人蔘、紅棗等。燉煮後糯米吸收了雞湯和人蔘的精華，還帶有紅棗和栗子的清甜，香而軟糯。吃的時候用湯匙舀一口雞湯，吃一口軟嫩的雞肉，儘管冬日寒風凜凜，吃罷一鍋韓國人蔘雞湯，定必渾身暖哄哄。

韓國人蔘雞湯食譜

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食譜 韓國人蔘雞湯 (煮） 材料 春雞1隻、糯米60克、人蔘3支、蔘鬚數支、栗子8粒、紅棗8粒、蒜頭3粒、薑3片、清水適量、大蔥1條、枸杞子少許、黑胡椒適量、鹽適量 做法 1.把紅棗、栗子、糯米洗淨，浸泡1小時。 2.大蔥切段，蒜頭去皮。 3.人蔘洗淨，切去頭部，泡水1小時。 4.用刀把雞的雞爪切掉，洗淨雞隻。 5. 在雞中塞進人蔘、栗子、紅棗和糯米，至8成滿。 6.用竹籤封好雞屁股和雞頸，避免材料漏出。 7. 把雞放入鍋中，放入大蔥、剩餘的人蔘、紅棗、栗子、蒜頭、糯米和薑，加水蓋過雞身。 8. 以小火燉煮約2-3小時，視乎雞的大小。 9. 撈去浮在雞湯上的油脂，最後幾分鐘加入枸杞子同煮。 10.進食時，加鹽和黑胡椒便可。

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