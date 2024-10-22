揀粟米貼士｜挑靚粟米睇2部位　1招叮粟米超甜營養更多5分鐘搞掂

揀超甜粟米，掌握以下2個鑒別重點，不用扒開粟米葉已知粟米是否夠甜。平日煮粟米不外乎烚、蒸及烤，但原來用微波爐，只需加熱5分鐘已能達到美味、亮澤、高營養的效果，跟淥杯麵及翻熱飯盒的時間差不多！



以下哪條粟米，你認為較美味、較甜？

哪條粟米較美味？（《教えてもらう前と後》影片截圖）

挑選好吃的粟米，鑒別方式十分簡單，不用剝皮已知粟米的顆粒是否夠飽滿及夠多；是否超甜及軟糯！不論在超市或街市買粟米，這些鑒別方法均管用。

按圖掌握2個重點，了解揀超甜粟米的鑒別方法︰

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揀粟米２大重點

揀粟米貼士1：看底部切面

新鮮收割的粟米切面是白色的，但隨時間流逝，會變得乾燥，變成淺啡色。不建議購買淺啡色的粟米，因為甜味在收穫後亦隨時間流逝而下降。測量糖含量時，淺啡色切面的粟米糖含量是12%，而白色切面的粟米的糖含量為15.1%。

因此，A粟米會比較甜及新鮮。

揀粟米貼士2：看粟米鬚

哪條粟米較美味？（《教えてもらう前と後》影片截圖）

粟米鬚愈啡，證明粟米愈成熟，粟米Ｂ採摘過早，未夠成熟。剥開粟米葉觀察，成熟的粟米A已長好，成長中的粟米B前端仍未長成。

（《教えてもらう前と後》影片截圖）

近看粟米粒,，成熟的粟米A顆粒飽滿，成長中的粟米B部分顆粒未成熟。提前收割的粟米，前端顆粒完全不飽滿，雖然味道也是甜。但成熟了的粟米A，味道是超甜！

煮粟米方法｜微波爐叮5分鐘 方便快捷減營養流失

煮原條粟米的3個常見方法，分別是烚、蒸及烤，但更快捷、美味及健康的方法，運用微波爐烹飪，時間只需5分鐘已可辦到，同時不會丟失粟米的鮮味和營養。日本*野菜侍酒師松岡敏子建議將粟米放在微波爐中加熱，粟米的含水量減少，甜味不會散失，操作方法簡便，很容易就能吃到美味的粟米。

將粟米放在微波爐中加熱，粟米的含水量減少，甜味不會散失，操作方法簡便。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

請按圖了解用微波爐加熱粟米的方法︰

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微波爐煮粟米只需5分鐘，不會丟失粟米的鮮味和營養。

煮粟米步驟

１.洗淨粟米，用保鮮紙包好。

２.將木或竹筷子放在微波爐板上架起粟米。

３.用600Ｗ的溫度（中低火）加熱５分鐘。

４.加熱後取出粟米，用隔熱手套或抹布夾住保護雙手。

５.撕開粟米皮，從底部抽出完成。

微波爐叮粟米｜營養不流失

粟米在微波爐中加熱，比水煮保留更多營養，例如鉀、維他命B1、B6和葉酸。但是加熱後的粟米非常燙手而不能立即去皮。不妨在距粟米尾部1-2厘米處切下，可握住粟米鬚的尖端，並左右搖動，粟米很快便可脫落，毋須慢慢剝下粟米皮。

加熱後的粟米非常燙手而不能立即去皮，割下粟米的尾部，然後握住粟米鬚的尖端並左右搖動，粟米很快就脫落。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

*「野菜侍酒師」專門於蔬菜管理，須認識各種蔬果的品種、挑選方法及烹調技巧及營養價值，有專門協會負責及須考試認證，考核門檻並不低。

【同場加映】烚粟米香甜飽滿無難度 教你增甜增營養3大秘訣！

烚粟米看來是簡單不過的工夫，不過要做到香甜、飽滿、顏色鮮艷及保留營養，除了添加些許小梳打之外，跟着以下5個步驟，便可收獲美味的烚粟米。

請按下圖了解做法及原因︰

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參考資料︰《教えてもらう前と後》/ 《相葉マナブ》