粟米營養｜黃紫白5色粟米營養不同 熱量差3倍！哪色維他命C最高？

粟米營養｜一條普通尺寸的粟米，熱量約大半碗飯，它的營養非常豐富，對眼晴和腸道健康很重要。粟米的品種也有不少，常見有黃色粟米，另外有紫色、白色、黃白相間及雜色粟米。有台灣營養師分享不同顏色和品種的粟米的各自營養價值。



粟米的葉黃素和玉米黃質對眼睛健康有益，有助保護視力及護眼。（NEOSiAM 2020/Pexels）

粟米的葉黃素和玉米黃質對眼睛健康有益，有助保護視力及護眼，此外所含的類胡蘿蔔素，被人體吸收後會轉化為維他命A，有助防癌、預防乾眼病及夜盲症。粟米的纖維則有助潤腸通便，葉酸有助減低患心臟病及中風的危險。然而，粟米因著不同顏色和品種，它們之間的營養亦有顯著分別。

5個品種的粟米營養價值差異及營養師食用建議︰

栗米分為黃粟米、糯米粟、雙色粟米、紫粟米及白粟米5種，其中黃粟米是我們常見的品種。有台灣營養師在個人社交平台上分享各色粟米的營養價值，如果想吸收更多葉酸，該吃哪種顏色的粟米較理想？

5種粟米營養價值大比拼

葉酸：黃粟米的葉酸含量最高，有26.6ug，比起只有5.7ug的雙色粟米高接近5倍。

熱量：熱量最低是白粟米，只有66千卡；糯米粟的熱量最高，有172千卡，比白粟米高接近3倍。

維他命C：白粟米的維他命C最高有11毫克，比最低的糯米粟高7毫克。

纖維：紫糯米有4.9克纖維，是粟米之中最高，但與其他粟米相差無幾，最低為糯米粟，有3.5克。

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營養資料︰香港營養師學會認可營養師吳瀟娜