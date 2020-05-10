【去水腫湯水食譜】冬瓜馬蹄粟米鬚湯　消暑清熱袪水消腫

冬瓜馬蹄粟米鬚湯，可消暑清熱，有助祛水消腫，肥胖人士及想控制體重者，常吃冬瓜有助減重，但虛寒及胃弱易瀉的人士要慎吃冬瓜。 攝影：尹嘉蔚

冬瓜，是夏天湯水的主要食材之一，有助清熱利水，解暑熱，消熱痰及止咳嗽。配清熱生津的馬蹄、利尿泄熱的粟米鬚、補腎健脾的茶樹菇，有助祛水消腫，清熱消暑。

湯水清甜，入喉舒暢。辛薑味為此湯提起味道的後勁，亦可平衡冬瓜及馬蹄的寒涼。

冬瓜馬蹄粟米鬚湯，助消暑清熱，祛水消腫。

本想以冬菇煮湯，註冊中醫師潘仲恆提醒，冬菇比較滯胃，偏涼及易導致身體生濕，並不適用於此湯，它會削弱祛濕的功效。用茶樹菇代替冬菇更好，它有利尿滲濕的作用。此外，記得祛濕亦要健脾，兩者要同步進行，脾虛致濕重，脾更虛、濕更重，茶樹菇有健脾的作用。

冬瓜馬蹄粟米鬚湯，用茶樹菇代替冬菇更好，它有利尿滲濕的作用，冬菇卻容易導致身體生濕。

冬瓜馬蹄粟米鬚湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

+ 6 + 5 + 4

註冊中醫師潘仲恆對「冬瓜馬蹄粟米鬚湯」的食用建議︰

此湯可消暑清熱 ，祛水消腫，每周飲1湯碗（1次）。 此湯水微涼，虛寒者、脾胃虛弱、易泄瀉的人士、孕婦及月經期間的女士要慎服。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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