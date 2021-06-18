蜂蜜｜結晶是假蜂蜜？不結晶因加了這物質？蜂蜜加熱4件事不能做

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-06-18 13:37

蜂蜜被譽為「液體黃金」，具有對抗發炎、提升免疫力，以及修復細胞的功效，蜂蜜療法在純天然食療法中佔一席位。拿取蜂蜜食用時，卻發現蜂蜜產生了結晶凝固現象，懷疑蜂蜜變質，甚至是買到不純的蜂蜜？

蜂蜜結晶，其實是一種自然的物理現象，蜂蜜含葡萄糖和果糖，而葡萄糖在低溫和適當水分條件下便有可能結晶，因此出現結晶時，並不代表那時假蜂蜜或劣質蜂蜜。那為什麼有些蜂蜜結晶，有些蜂蜜不會結晶？

按下圖看點解蜂蜜會發生結晶狀況？↓↓↓

蜂蜜為什麼會結晶？

蜂蜜會發生結晶狀況是屬於物理現象，台灣農委會苗栗區農業改良場表示，蜂蜜是富含葡萄糖和果糖的過飽和溶液，蜜蜂在釀蜜時會將蔗糖轉化為葡萄糖和果糖，而糖類其實佔蜂蜜的60～80％，在釀蜜過程中水分會慢慢降低。

當葡萄糖比例增至60%或以上並處於低溫（攝氏13度以下），而含水量低於20%時，就會會產生結晶現象，蜂蜜中的雜質如小顆粒、花粉或氣泡等可以做為晶核，而葡萄糖會附著在晶核上，最後從蜂蜜中釋出而形成結晶體。

結晶後的蜂蜜其實非常適合塗抹於麵包或沖泡茶飲時添加使用。（Pass the honey/Unsplash）

哪些蜂蜜易結晶？

因此葡萄糖含量較多的純蜂蜜，例如荔枝蜜、紅柴蜜以及油菜蜜等，便相對容易結晶，根據台灣農委會蜂蜜主題館的資料指出，在少量蜂蜜的基礎上，添加糖漿和香精製作而成的調和蜂蜜不會產生結晶現象。蜂蜜結晶後，應用什麽方法令蜂蜜恢復原狀？

蜂蜜結晶有什麼處理方法？（點擊下圖看清）↓↓↓

+ 9 + 9 + 9

方法1：坐熱法

❶於鍋內注水至蜂蜜罐開口下方的位置，將蜂蜜罐先取出。

❷將水加熱至溫熱（約攝氏40度）後離火，但切勿煮滾！

❸將蜂蜜罐放入溫水，直到水冷卻。

❹重複上述步驟，至蜂蜜慢慢變回液態。

方法2：室溫法

烘焙的時候，將蜂蜜罐置於廚房枱面，讓烤箱的熱度溫暖室內，同時融化蜂蜜。

方法3：天然法

夏天的時候，將蜂蜜置於窗台通風陰涼處，就能讓結晶的蜂蜜液化。

加溫蜂蜜 4件事不要做！

千萬不要微波蜂蜜！

不要過度加熱蜂蜜。

加熱蜂蜜時不要用塑膠容器盛。

不要將蜂蜜直接倒入鍋內加熱。

否則容易令蜂蜜營養流失！

參考資料：健康2.0