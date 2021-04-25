蜂蜜冷知識｜睡前喝蜂蜜水有助睡眠？專家教你正確保存、沖泡方法

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-25 15:02

蜂蜜是老少咸宜的農產品，其含有微量元素及礦物質鉀、鈣、鎂等，也容易被人體腸道吸收，是補充熱量不錯的來源！但純蜂蜜該如何保存？吃不完可以放雪櫃嗎？聽說喝蜂蜜水可以助眠？以下讓專家為你解答！

蜂蜜含微量元素、礦物質、有機酸，真蜜切勿高溫烹煮

台灣營養師宋明樺說明，蜂蜜是天然農產品，不是一般合成的保健食品，而其主要成分是單糖類，也就是葡萄糖和果糖為主，而單糖容易被人體腸道吸收，所以腸道功能不是很好的族群如小朋友或老人家，若要補充熱量來源的話，蜂蜜是一個不錯的選擇。

至於蜂蜜的營養，宋明樺提到，蜂蜜所含的微量元素很多，包括：各種B雜、維他命C或礦物質像是鉀、鈣、鎂等；蜂蜜中還有一些酵素，所以買到的是真蜜的話，建議不要高溫烹煮，或是用熱開水泡蜂蜜水，會把天然酵素給破壞掉。此外，蜂蜜中含一些有機酸，包括像是蘋果酸、檸檬酸等，這些其實對身體都有幫助。

▼純蜂蜜如何保存？（點擊下圖看清👇👇👇）

針對蜂蜜的保存問題，台灣食藥署指出，吃不完的蜂蜜無需放入雪櫃，放在攝氏18～25°C的室溫即可，但如果存放環境溫度高於攝氏30°C或受陽光直射，蜂蜜中的糖類會加速「梅納反應」，轉變為羥甲基糠醛（HMF）導致褐化，是蜂蜜變質的主要原因，且營養價值會大幅降低，因此蜂蜜最好在室溫環境下避光收藏。台灣食藥署也提醒，開封過的蜂蜜還是盡快吃完，避免因為不當存放導致蜂蜜變質。

睡前喝蜂蜜水助眠？小心加重夜尿頻率

網路上也有文章提到「睡前喝蜂蜜水有助眠效果」，其原理是讓糖分累積在肝臟，提供給負責分泌生長激素的大腦使用，進而提升睡眠品質，對此，宋明樺認為，這方面相關研究不多，但要注意的是，有些容易頻尿、夜尿，或可能有攝護腺肥大的人，若睡前喝了一杯蜂蜜水，可能反而加重夜尿的頻率，導致睡得更不好，再加上蜂蜜本身有一些糖分，有些人吃了含糖食物，會比較容易利尿，所以這是需要考慮的問題。

另外，有些人可能會喝蜂蜜水當作養生，或是本身不愛喝白開水，加一點蜂蜜讓水有味道，身體也攝取足夠水量的話，蜂蜜是一個好幫手；至於蜂蜜水的最佳飲用時間，宋明樺說，基本上不要影響到晚上睡眠，不要影響到一般正常生活狀況，選自己方便的時候喝就可以。

吃蜂蜜有禁忌：1歲以下、血糖控制不佳者不要吃

最後，宋明樺提醒，吃蜂蜜是有禁忌的，1歲以下的小孩不能吃蜂蜜，包含所有蜂蜜製品，另外血糖控制不佳者，也不要吃蜂蜜。台灣食藥署也說明，蜂蜜可能含有肉毒桿菌的孢子，因1歲以下嬰兒腸道免疫系統尚未成熟，要避免食用。

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