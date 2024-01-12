蜂蜜好處｜護心通秘5好處4類人慎服！中醫推4款蜜糖水止咳治眼乾

蜂蜜有降膽固醇、抗氧化等的功效。除了作為調味，蜂蜜多被調製為蜜糖水飲用，近年愈來愈多人崇尚健康生活，不少人都認爲日飲一杯蜜糖水有養生功效，甚至把它當作精製糖類的代替品。不過，原來蜜糖水不是人人適合飲用。



蜂蜜的好處多，最普遍的方法就是以溫水或冷水冲泡飲用，對大部分人而言，飲蜜糖水不僅可以潤喉潤腸，還可從中攝入不少營養素，達到保健的功效。

按圖看蜂蜜的５大好處：

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蜂蜜好處1：比精製糖營養豐富

一湯匙蜂蜜（約21克）含有64卡路里的熱量和17克果糖，包括果糖，葡萄糖，麥芽糖和蔗糖，當中富含多種植物多酚和各種維生素。然而市面上一般的白砂糖、冰糖和玉米糖漿等，主要成分為蔗糖，但精煉過程中，原糖中的糖蜜（molasses）被去除，繼而剩下精製糖。相對天然糖，精製糖幾乎沒有營養素，只是空有熱量。不經化學精製的蜂蜜，雖然保留了原本的營養素，但也不可過量食用，否則會攝入過多卡路里。

一湯匙蜂蜜（約21克）含有64卡路里的熱量和17克糖。（Pixabay @stevepb ）

蜂蜜好處2：保護心臟

優質蜂蜜内的的抗氧化劑來自多種營養素，例如維他命C、多酚和類黃酮。其中類黃酮主要包括抗血栓形成劑，抗缺血劑，抗氧化劑和血管舒張劑，其作用可改善冠脈血管擴張和降低血小板的能力。

蜂蜜好處3：治癒傷口

蜂蜜能有效治癒輕度燒傷和術後感染的傷口，把蜜糖輕輕塗在傷患處，甚至能有效治療糖尿病足潰瘍。一項研究報告指，使用蜂蜜比用紗布消毒後清洗傷口更有效，能更快地治癒急性傷口（如擦傷、割傷、燒傷或燙傷）和慢性傷口（如糖尿病足潰瘍傷口、靜脈潰瘍傷口)，蜂蜜作為傷口治療的成功率為43.3％。

蜂蜜好處4：天然止咳藥

咳嗽分很多種，對於乾咳、秋冬過敏性咳嗽，飲用蜜糖水則有滋潤和緩解咳嗽的功效。不過，對於感冒引起的痰多咳嗽者則不適宜飲蜂蜜水，以免喉嚨受甜味刺激，痰量增多。一項研究結果表明，與右美沙芬 (Dextromethorphan)和苯海拉明（Diphenhydramine）這兩種常見止咳藥相比，睡前飲用蜜糖水對上呼吸道感染引起的咳嗽，有更大的紓緩作用。

蜂蜜好處5：護腸胃治便秘

德善堂注冊中醫何昕醫師指蜂蜜有補中、潤燥、止痛的作用。腸燥便秘，也可以止胃痛。一般可於晨起飲用蜂蜜水，便秘嚴重者可於睡前含服蜂蜜加強潤腸的作用。

哪些人要慎服？



不少人會在起床後飲用蜜糖水，何醫師指蜂蜜性質滋潤容易引起痰濕，如果有胃脹、大便粘、體質易腹瀉，濕氣較重的人士則要多加留意！這類人飲用蜂蜜時切記要適量食用，否則會加重腹瀉症狀。

至於什麽食物和蜂蜜同食可以更有效發揮其營養呢？

按下圖看清與蜂蜜相生的食物：

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何醫師指，蜂蜜有潤燥、補中、止痛的功效，當配搭返相應功效的藥物或食材時，蜂蜜作为輔助的作用能加強主藥的功效。