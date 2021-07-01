消委會洗碗碟機 | Miele最潔淨樂聲$2180性價比高　5材質忌入機洗

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-07-01 19:00

洗碗碟機又有「家庭和諧機」之稱，皆因有了洗碗碟機後，家庭成員不會再因洗碗問題而爭吵。消委會曾聯同國際消費者研究及試驗組織，委託歐洲的獨立實驗室測試25款洗碗碟機，發現售$2180的樂聲牌中國產洗碗碟機，性價比最高，性能接近約$13000的Bosch德國產洗碗碟機，兩者價錢相差近6倍，潔淨表現同獲3.5分。

洗碗碟機7項性能比較

市售的洗碗碟機款式眾多，近年不少生產商更推出小巧的設計，希望吸納小型家庭的消費者。是次測試了市面上25款洗碗碟機，售價由2,180元至22,800元，樣本大致分為小型座枱式及大型座地式。測試項目共有7點：潔淨、烘乾表現、速度、效能表現、寧靜程度、方便程度及製造工藝，每項都有獨立得分，滿分為5分，再有一個總評，同樣以5分為滿分。

消委會曾聯同國際消費者研究及試驗組織，委託歐洲的獨立實驗室測試25款洗碗碟機。（譚威權攝）

總評最高：Miele、西門子

測試涵蓋6款小型座枱式及19款大型座地式洗碗碟機，總評分達最高4分，分別是2款大型座地式，包括「Miele」60CM座地式售$13980，及「西門子」60CM座地式售$13290。其餘售價較低的樣本在整體表現亦不及以上兩部的評分高，總評平均分獲3.5分。

測試涵蓋6款小型座檯式及19款大型座地式洗碗碟機，總評分達最高4分。(Mohammad Esmaili＠Unsplash)

按圖看消委會過往測試25款洗碗碟機的整體表現 （由總分高至低排名）︰

+ 45 + 45 + 45

潔淨表現：其中一款樂聲牌產品最低分

洗碗碟機的潔淨表現應是最關鍵，測試時於相應數量的標準碗碟及餐具塗上食材醬汁，包括菠菜茸、碎肉等，再經焗爐烘焗，以模擬碗碟及餐具擺放了一段時間才清洗，亦增加清洗難度。測試發現，潔淨表現評分，以最薄身的「樂聲牌（型號：NP-TFM1）」表現最低，只獲1.5分；其他樣本則獲3至4分，當中以「惠而浦」及「Miele」產品獲得最高分為4.5分。

洗碗碟機的潔淨表現應是最關鍵，因此測試時將碗碟及餐具塗上食材醬汁，再經焗爐烘焗，以模擬碗碟及餐具擺放了一段時間才清洗，（ Krystieyeo Yeo@Pixabay）

使用洗碗碟機消委會8大建議

雖說洗碗碟機為家庭帶來方便，只要將已使用的碗盤放入機內，按洗滌程式便可以將碗盤洗淨。但當中亦有不少事項需留意，消委會則提醒消費者使用洗碗碟機時，應注意以下事項，請按圖了解：