消委會｜保鮮紙密實袋14款最高分759佳之選有份　高脂食物唔用得?

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-11 19:00

保鮮紙、保鮮袋和密實袋是廚房好幫手，因可用作來儲存食材及剩菜，但它們的耐熱溫度、使用物料又符合食物安全標準嗎？消委會曾測試市面20款密實袋、保鮮袋及保鮮紙，發現全部樣本都符合食品安全標準，惟有2款保鮮紙的雜質釋出量較其他樣本高，然而CP值高的又有什麼選擇？

消委會過往測試市面20款密實袋、保鮮袋及保鮮紙，包括3款密實袋、3款保鮮袋、7款普通保鮮紙及7款聲稱可用於微波爐的保鮮紙，全部符合食品安全標準，惟「旭化成Asahi Kasei」及「鑽石Diamond」的保鮮紙雜質釋出量較其他樣本高，但仍屬合格範圍內。

消委會測試市面20款密實袋、保鮮袋及保鮮紙，發現全部樣本都符合食品安全標準。（余曉彤攝 ）

按圖看消委會評分4.5或以上的保鮮紙、保鮮袋及密實袋（由每個／每平方米零售價格高至低排名）：

+ 9 + 9 + 9

正確使用保鮮紙5貼士

在家吃飯或烹飪時難免會有剩菜或做剩的食材，不少人會選擇用保鮮紙包裹冷藏保存。 雖說保鮮紙的用法一目了然，且全部都符合食品安全標準，但當中亦有不少地方需注意以免影響健康。

保鮮紙用法一目了然，不過亦有需注意地方。（GettyImage）

按圖看消委會建議正確使用保鮮紙貼士：

+ 3 + 3 + 3

資料來源：消委會