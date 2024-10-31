雪平鍋缺點｜鋁質雪平鍋咪貪平！專家提醒忌煮3類食物恐患腦退化

雪平鍋，近年大行其道皆因傳熱快、輕身又不佔地方，有萬用料理鍋之稱。雖說雪平鍋可以用作不同料理如煮湯、煲粥、燉煮等，但原來也非每一種食物也可以放入鍋中煮食，不然會釋出有毒金屬離子，傷害腦部。



雪平鍋缺點｜用錯易釋出有毒金屬離子損腦部

雪平鍋在日本是每一個家庭的必有廚具，在不同的日劇如《深夜食堂》更是頻頻出鏡。雪平鍋可說是一款無所不能的萬能料理鍋，不論是蒸、煮、炸、焯、燉、炒、涼拌樣樣皆能，不過香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）就曾在Facebook提醒大家慎用平價雪平鍋，切勿用來煮酸味或辛辣食物，否則會釋出有毒金屬離子，傷害腦部。

（YouTube@OKUDAIRA BASE）

雪平鍋缺點｜平價雪平鍋忌煮3類食物

坊間出售的雪平鍋價格各有不同，由幾十至幾百亦有，日本甚至100円店也有售，但最好當然購買有品質保證的牌子，以為用作簡單料理便入手平價雪平鍋？化學系博士K Kwong指平價雪平鍋多數用鋁製造，使用鋁製的廚具用作煲水、煮烏冬、煲奶是沒有問題，相反煮辛辣或酸的食物，如韓國部隊鍋、番茄炒蛋等則萬萬不可。此外，還有一樣東西不能煮...

坊間不少仿日本雪平鍋的平價廚具出售，多數用鋁製造。（資料圖片）

按圖看平價雪平鍋不能煮的食物及原因：

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這些平價不銹鋼鍋，在酸性環境（如茄汁、咖喱、醋）會釋出有毒的金屬離子，如鉻(III)離子。而鋁製雪平鍋在酸性環境更會釋出鋁離子(Al3+)，長期攝入會傷害腦部，甚至引發退化症。

若用作煮韓國辛辣麵、泡菜等酸及辛辣食物，隨時有大量鋁離子滲入湯中。此外，K Kwong指罐頭、飲品如番茄湯、可樂的罐內壁有一層膠膜，可防止食物與鋁罐產生化學反應。事實上可留意雪平鍋的說明書，有註明不可煮番茄等酸性食物。而台灣林口長庚醫院毒物中心護理師譚敦慈指，雪平鍋不能煮中藥湯方。因中藥湯方含有酸性物質。

鋁質雪平鍋｜開鍋2步驟

雪平鍋跟其他鍋具一樣使用前需要開鍋，其開鍋方法非常簡單：

１ 鍋中加入洗米水煮滾約10分鐘

２ 將洗米水倒去，再進行清洗便完成。

煮滾的洗米水在表面像形成皮膜，預防鍋身變黑，延長壽命。

雪平鍋跟其他鍋具一樣使用前需要開鍋。（網上圖片）

雪平鍋缺點｜1類人忌用鋁鍋

除了化學系博士K Kwong所提及的注意事項外，台灣節目《健康2.0》早前就邀請當地的腎臟醫科權威顏宗海醫生講解3種他眼中不應使用的廚具。當中以鋁鍋為例，不只平常人需小心使用，原來腎臟病人是忌用，不然會因體內累積的鋁或做成病變。

【廚具】醫生建議3種廚具一定要掉！隨時食菌落肚甚至患腦退化症

請按圖看顏宗海醫生建議要棄掉的3類廚具：

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資料來源：香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）Facebook