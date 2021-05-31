甜品食譜｜自製泰國街頭小食香蕉煎餅　做法簡單加朱古力碎更美味

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香蕉煎餅，泰文叫做：โรตีกล้วย（Roti），是曼谷街頭相當常見的小吃，據說是從印度甩餅（Roti Prata）發展過來的。

泰式香蕉煎餅 Roti

複製完整的泰國味，一秒回泰國。有多久沒去泰國，就有多久沒吃到泰國的香蕉煎餅，今天第一次試做，除了太早起鍋，稍嫌不酥脆，整體口味簡直一模一樣，這個馬來西亞的Roti Canai餅皮也太好用，除了可以做泰國甜的Roti，也可以做緬甸的千層餅，再做咖哩醬汁就是馬來式Roti Canai，因為這個餅皮其實都源自於印度，把麵糰做好，分成幾球冷凍，取出來解凍，想做那一種都方便。

其實做Roti超簡單，要把麵皮攤薄也不難，專業的用甩的，我們業餘的用拉的就好了，最可怕的是要把攤好的麵皮移到鍋子，我移過去時黏在一起，還好餅皮夠油，再拉開就好。另一個可怕的是做起來又快又簡單，會忍不住一直想做來吃。更邪惡的吃法，上頭再撒上朱古力碎。

▼泰式香蕉煎餅食譜及網民回應（點擊下圖看清👇👇👇）

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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