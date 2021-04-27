【甜品食譜】木瓜雪耳奶凍素食甜品免用魚膠　養顏潤膚消暑8好處

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-27 13:58

即將入夏，夏天吃甜品可解暑降溫，甚至能緩和炎熱天氣下的心煩氣躁。夏天的當造水果中，木瓜佔上一席。雖然木瓜是長期當造的水果，但到4、5月為盛產期，鮮甜多汁的木瓜既能鮮食，亦可做成甜品──木瓜雪耳奶凍，有助潤膚減躁。

香甜的木瓜不管是鮮食或是打成果汁、入菜實在都是好選擇。擁有「萬壽果」美稱的木瓜富含各種維他命、木瓜酵素、茄紅素、玉米黃素及多種礦物質，可增進心臟健康、幫助消化、抗炎、防癌和延緩皮膚老化。

點擊下圖睇木瓜對健康8大好處︰

+ 3 + 3 + 3

木瓜有兩個品種，番木瓜屬水果供食用，宣木瓜屬於藥物供藥用。煲湯及做沙律可用較生或半生熟的青木瓜。作水果、果汁及甜品，則利用成熟的木瓜，果皮呈深黃色，果肉呈橙色，味甜肉厚。若見木瓜的表皮有小斑點，表示木瓜已完全熟透，甜度十分高。此食譜需要用到木瓜作「器皿」，並需雕空果肉來製作，選購時揀較結實的木瓜為佳。

雕空了的果肉，加入椰奶、雪耳和紅棗打成「奶昔」，之後倒入鍋用細火加熱，慢慢加進蒟蒻粉煮溶，隨後加入兩種糖分調味，以冰糖提香、用砂糖增甜，糖分溶解後，將木瓜奶注入已雕空的木瓜內，冷卻後已開始凝固，放進雪櫃冷藏後享用，風味更佳。

木瓜雪耳奶凍食譜

攝影、攝錄：蕭文學、陳嘉杰

剪接：黃卓敏

健康小貼士︰

雪耳滋陰潤肺及清腸；木瓜能健脾消滯，含纖維和維他命E、B雜、胡蘿蔔素等，當中的木瓜酵素除了幫助消化，亦可加速皮膚的新陳代謝、有助抗氧化及抗衰老。

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