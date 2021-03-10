甜品食譜｜免焗檸檬撻法式甜品自調酸甜度　香甜滑溜這1步不能少

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-10 17:07

檸檬撻有著鮮黃晶瑩的內餡，特別吸引人，它有別於其他甜品，因其味道酸甜，連不愛吃甜的人亦對它着迷，做法亦一點不麻煩，不妨嘗試以下的免焗檸檬撻食譜，更可按個人口味，調整酸度！

檸檬撻是筆者其中一款非常鍾愛的甜品之一，酸澀的味道中帶着淡淡的甜味，感覺醒神之餘亦分外清新。不過，個人認為好吃的檸檬撻在香港並不常見，每一次心癮起時都一定找不到檸檬撻，於是決定嘗試自製免焗檸檬撻，看看跟咖啡店的出品哪個較合心意？

免焗檸檬撻食譜

製作免焗檸檬撻的步驟比想像中的簡單，基本上把批底雪藏成型，之後把所有材料煮成檸檬糊倒入批底掃平，冷藏至挺身便完成，想檸檬餡滑身的話，可以在倒入前先過篩，其後在枱面上拍數下以便把空氣拍走。至於批底，筆者有個建議給新手，便是一定要用原味消化餅，因為原味的沒有添加其他食材如燕麥、藜麥，更有助定型及脫模。如果真的想健康點，也可用攪拌機打碎燕麥及杏仁片，確保打成細碎後，加入牛油拌勻成黏稠狀，壓成批底便可。

如果想加燕麥及杏仁片，建議先用攪拌機打碎成細碎才加入牛油拌勻至黏稠狀，壓成批底。

免焗檸檬撻食譜

健康小貼士：

檸檬含豐富維他命C及抗氧化物，當然用新鮮的好。不過因檸檬味酸，故在調味時或會加入過多的糖分，加上配搭牛油、蛋黃等，多吃兩件小心卡路里超標。

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攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：莊堅毅