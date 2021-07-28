消費者對減糖產品需求提升？研究揭真相：購買時更看重口味和價格

無論是生日時的蛋糕或是經歷糟糕的一天後吃的雪糕，甜食常被用來慶祝或作為撫慰心靈的存在。而隨著近年健康意識抬頭，消費者的消費選擇行為又有什麼變化呢？跨國食品飲料香精公司FONA International發起研究調查，於2021年6月發表調查報告，發現消費者雖然知道需要減少攝取糖分，但似乎說起來容易、做起來難。



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FONA International成立於1987年，為跨國食品飲料香精公司，所生產的香精產品銷售對象為全球各大食品、飲料、營養品和製藥公司，用於糖果、穀物、飲料、零食、醫療保健和乳製品、甜點等調味。

多數消費者減少糖份攝取時，碳酸飲料最先被捨去！

根據跨國食品飲料香精公司FONA International調查報告顯示，在美國，24歲及以上的消費者有50%希望減少總糖攝入量，此數量較2019年增加了8%。而有約3成18-23歲的人願意減少糖的攝入量。其中有37%的受訪消費者表示，「減肥」是他們減少總體糖攝入量的主要原因。

那麼消費者又是用何種方法來減少攝取糖量呢？根據FONA International的報告，約3分之2的人選擇水來代替高熱量的飲料而另外3分之1不選擇含糖食物或飲料。

那麼若在飲食中減少糖分攝取，消費者會選擇減少或避免哪些食物的攝取呢？根據FONA International的調查，消費者執行減少糖攝入量的行動時，在日常飲食中有58%碳酸軟飲料、54%糖果及51%烘焙食品被消費者捨去。

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消費者在意糖量多寡 減糖、無糖宣稱等產品逐年增長

由於意識到近年來消費者對於減糖、無糖等產品需求提升，許多食品製造商推出了各種低糖、無糖食品。根據FONA International 的研究，從2017年以來，有減糖宣稱的產品增加了54%。

而在2019-2020年中，在減糖、無糖類別中增長最快的食物類別分別是：燕麥片提升了200%、早餐麥提升126%、運動／能量飲料提升126％，而酒精飲料則提升111%。

有標示有差！標示聲明、含糖量等都會影響消費者購買意願

在產品包裝上，除了精美的包裝外型，還有什麼會吸引消費者購買的目光？根據FONA International 的調查顯示，有74%的消費者認為有「無糖添加」聲明很重要，將會影響他們選購時的依據。且有50％的消費者表示，購買前會先看看營養成分表，再來決定是否要買該產品。

「既然我知道添加糖的克數，我會重新考慮購買產品。」接受調查的消費者表示，看到營養標示上明確的標示糖添加量多寡，將會影響消費者購買的決定。

消費者雖然在意糖攝取量 但最終還是看價格、口味做選擇？

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有趣的是，雖然多數消費者希望減少糖量的攝取，但根據FONA International調查消費者在購買食品和飲料時，在糖量、以價格和口味之間做出選擇時，有超過6成的消費者表示「價格」比糖量更重要；更有約7成的消費者認為在糖量與口味中做抉擇，產品的「口味」是他們會優先考量的因素。

簡單來說，即便消費者會希望減少糖攝取量，但在糖量、口味及價格的面前，雖然消費者還是在意糖量，但最終還是以價格、口味來做選擇。但反之，如果減糖產品可以兼具口味和價格，則更具市場優勢。

減糖固然重要 但對多數消費者來說「口味」還是擺第一

目光拉回台灣，在市面上也不乏看見許多減糖、少糖、無糖等產品出現，其實借鏡外國的調查就可以發現，雖然多數消費者都希望能購買或食用減少糖量、甚至無糖的產品，但若要消費者在健康與口味、價格中的抉擇，口味仍是首要考量！

因此，雖說減糖商品是個趨勢，但食品業者在開發減糖系列產品時，仍需要考量口味。因為雖然有健康因素影響著選購抉擇，而對於多數消費者來說，「好不好吃」才是突破他們心中的第一道防線，因此要取得健康趨勢食品優勢，糖量、口味、價格三者仍需並重。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：減糖食品想竄起該怎麼做？研究調查：消費者腦子想減糖，下手更看重口味和價格】