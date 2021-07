飲食熱話｜朱古力有助紓壓度過艱難日子？美國疫情間銷量不跌反升

撰文: 食力 最後更新日期: 2021-07-08 15:02

新冠肺炎全球疫情因為變種病毒的不斷演化,各國仍處於程度不同的警戒狀態,擾人的疫情加上為了防疫安全,大多人長時間待在家,隨之而來無形的壓力節節高升。 外國已有許多研究指出,在疫情期間壓力大及焦慮的情況下,會產生情緒性飲食,偏向選擇加工食品、高熱量的速食與甜點等食物,來試圖安撫自己受壓抑的心情。而其中又是哪個口味最受青睞呢?

疫情增加朱古力消費量,5成消費者因健康訴求而選黑朱古力

根據美國糖果商協會(NCA)2021年3月發佈的糖果產業總體檢報告指出,雖然整體而言,美國糖果產業整體銷售額與 2019年相比下降了0.2%,但疫情期間朱古力銷售額增長了4.2%,而除了朱古力之外的糖果品項銷量則成長了2.9%,顯示在疫情之下藉由甜食紓壓的消費行為突起。

此外,該份產業報告也指出,在整體糖果消費量中,朱古力不但佔比最大,同時也是消費額增長最高的品項。其中有28%的消費者表示在疫情中他們會吃更多的朱古力。

而在2021年6月,根據美國最大私人跨國企業、糧食加工與貿易商Cargill公司發布最新的ChocoLogic調查顯示,從600多名美國消費者的回覆,約有3分之1的消費者,受到新冠肺炎的影響而增加了朱古力的消費。

根據ChocoLogic 研究調查發現,消費者在選擇產品時,至少有一半以上的次數選擇朱古力口味的麵包、飲料、糖果、冰淇淋、鹹口味的零食和營養棒(能量棒等)。約70%的消費者認為朱古力對健康有益,尤其是黑朱古力,而其中52%的消費者選擇黑朱古力是認為它更健康。

多數人將朱古力視為自我獎勵 靠朱古力度過艱難日

消費者選擇朱古力的原因有許多種,根據ChocoLogic研究顯示,75%的消費者將食用朱古力視為一種獎勵自己的方式。72%的消費者則認為朱古力可以提升他們的情緒,而59%的消費者表示它可以增強他們的能量。

疫情帶來許多不便及身心靈的煎熬,更有超過半數的美國受訪者認為朱古力能幫助他們度過艱難的一天。以上種種消費者選擇朱古力的原因,加上疫情期間宅在家、WFH有更多在家吃零食的機會,都解釋了為何調查中有3分之1的消費者在疫情期間吃更多朱古力。

愛吃但不隨便吃 朱古力產地背景也成消費者選購要點

另外,你在購買朱古力相關產品時,會特別注意其中使用的可可原料來源嗎?

這次ChocoLogic的調查還發現,在各式零食、產品中,標示上聲稱「用真正朱古力製成」的產品為84%消費者考量購買產品的因素。而可可的含量、質地和產地來源的標示是消費者用來判斷質量的線索依據。若在朱古力產品上標明可可的產地來源,更能提升近25%的消費者購買感受。

然而,既然都要吃了,何不挑選更好的選擇?調查也顯示朱古力質地和產地若能做出差異化,更能吸引消費者。有一半的消費者認為黑朱古力質量更高,而約7成的消費者在挑選購買產品時,會注意到朱古力是否具有顆粒狀、粗糙等質地。近4分之1的購物者認為有標示可可豆原產國的朱古力質量更高。當消費者被問及產品聲明時,這種高端化趨勢也很明顯。

百搭天王朱古力 誰是最佳搭擋?

朱古力可以作為舞台上一支獨秀的主角,更能與其他蹦出新火花。

根據ChocoLogic研究顯示,在朱古力口味搭配方面,經典的焦糖、花生醬組合在仍然是消費者的最愛,而除了經典不敗的組合外,鹽味、薄荷、水果、咖啡或濃縮咖啡等口味也保持一定的消費者喜愛水準。然而,像是香料、草本和香草植物等新穎獨特的朱古力風味,受到更多年輕消費者的歡迎。

雖有研究指出吃朱古力有益 但仍應適量食用

疫情的來襲除了對各產業、經濟、健康等帶來影響,在不知不覺中,我們日常生活中的食物選擇也在無形中被疫情影響著。

而根據歐洲預防心臟病學雜誌於2020年6月發佈的研究指出,相較於那些少吃朱古力的人,每週吃朱古力超過一次的人,患冠狀動脈疾病的風險降低8%。但研究人員也表明,這項研究結果存在局限性,且沒有考慮任何特定類型的朱古力或份量,也沒有控制參與者的生活方式,代表也不應該因此而一窩蜂地吃朱古力。

即便對健康有益處,但任何東西均應適量食用。而市售朱古力產品中的糖、脂肪等熱量也是背後隱藏的健康殺手,若過量食用,還是會對身體造成負擔。

