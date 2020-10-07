【花生醬】營養師推介15款天然花生醬　無添加免高脂挑選5大重點

喜歡吃花生醬的朋友請留意！挑選天然花生醬，可吸收花生中更充沛的營養，包括蛋白質及維他命，攝取「好」脂肪，同時可避免進食額外添加糖及油脂的花生醬。按營養師建議，揀天然花生醬有5大重點，15款推介的天然花生醬會是你平日常吃的牌子嗎？ 攝影︰尹嘉蔚

花生醬雖然熱量較高，但據註冊營養師郭思慧（Grace）解釋，花生含豐富的蛋白質和較健康的單元不飽和脂肪，有助改善壞膽固醇水平及增加飽肚感，減肥、增磅或健康人士都適合吃花生醬，但對花生有敏感的人則要避免進食。

花生醬可分成天然及較多添加物兩種，天然花生醬以100%花生製作，屬於營養密度高的食物。

天然花生醬含高比例單元不飽和脂肪酸

花生醬可分成天然及較多添加物兩種，天然花生醬屬於營養密度高的食物，每100克花生醬約有30克蛋白質、46克脂肪，當中含高比例的單元不飽和脂肪酸，其次是多元不飽和脂肪酸，只含較少飽和脂肪。若果每100克天然花生醬，所含的飽和脂肪在6-7克的範圍以內比較理想。美國心臟協會建議高膽固醇人士，每天攝取的飽和脂肪量不應多於總熱量的6%。

減肥人士每天可吃2茶匙天然花生醬

據美國農業部指引，1湯匙花生醬相約1份蛋白質食物，大概是100千卡、4克蛋白質和8.5克脂肪。如需控制體重者，營養師建議每天吃2茶匙花生醬就可以，這相當於1茶匙油，熱量約是60千卡，總脂肪約5克，蛋白質則有3克。過量不節制吃花生醬才會致胖，尤其是高油、高糖、添加物較多的花生醬更潛伏致胖風險。此外，香港衛生署建議健康的成年人士每天宜攝取5-8份蛋白質食物，而花生醬可作為運動前後補充體能和蛋白質的優良營養來源。

加入完全氫化植物油的花生醬，氫化植物油常用作乳化劑和保鮮劑，使花生醬的油、醬融合及加長保質期。

怎樣才是好的花生醬？

不要忽視選購健康的花生醬，雖然價格一般來說較貴，但質量、營養及成分上有一定的水準及要求。在此方面不少營養師（郭思慧、曾欣欣、陳秋惠）及營養學家（Miss JC）都曾在社交平台上分享過選購健康花生醬的要點。

按下圖參考各營養師提議在購買花生醬時需要倍加留意的地方︰

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營養師推薦的15款花生醬

選擇由100%花生製成的花生醬，能避開加工物質及額外熱量之外，亦最能保留花生天然的營養素，包括蛋白質、維他命及礦物質。由於沒有額外添加成分，天然的花生醬會出現油、醬分離的狀態，油分浮面為正常現象。在食用前只需用大約1分鐘，利用長身的匙羹或餐刀拌勻油及醬便能將油、醬融合，亦可放入雪櫃保存，使油分凝固。

天然的花生醬（右）由於沒有額外添加成分，會出現油、醬分離的狀態，油分浮面為正常現象。

食用天然花生醬（左）前，利用長身的匙羹或餐刀拌勻油及醬便能將油、醬融合，

若想了解各營養師推薦的花生醬請按下圖參考（熱量由高至低排序）︰