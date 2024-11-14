煮意粉貼士｜意大利大廚4秘技100円意粉醬大升級！加1材料代替水

日本100円店除了高CP值的家品雜貨外，其實當中也有不少高品質的即食或袋裝食品，如意粉醬出售，只需加入2種材料，加一些烹調技巧，100円的即食意粉醬即時升級，炮製出媲美大廚出品的正宗意大利肉醬意粉！



$12店的意粉醬款式多達10種，必有一款你會歡喜。（余曉彤攝）

煮意粉貼士｜親到意大利向大師取經

日本100円店內有不少調味料選擇，筆者身邊不少朋友都愛吃$12店的意粉醬，因為一包約250克（2人分），烹煮1-2人分量剛剛好，而且可以一次過使用完畢，不用成為雪櫃中的「垃圾」，味道選擇多，用法亦非常簡單。

日本節目《百元商店》將100円店的意粉醬帶出日本，到意大利最著名吃肉醬意粉（Bolognese）的餐廳Ristorante Biagi登門造訪，請大廚迪娜將100円的即食濃郁肉醬升級為正宗的番茄肉醬！烹煮這個升級料理不需要昂貴的食材，全部材料都可以在香港找到，在家亦可輕鬆完成。

將要用的是用免治肉、完熟番茄及蔬菜煮至入味的即食肉醬。（《百元商店》截圖）

本來只需加熱5分鐘便可即食的意粉醬，如何可以升級成為正宗意大利肉醬意粉？

Ristorante Biagi大廚迪娜示範用日本100円店的即食肉醬意粉醬煮出正宗番茄肉醬（Bolognese），請按圖看：

+ 8

步驟1：豬肉切絲。燒熱平底鍋，加入肉絲及意粉醬同煮。

步驟2：加入黑椒拌勻，下3湯匙白腰豆。

步驟3：加入長通粉，煮至醬汁收水，味道會濃郁。撒上巴馬臣芝士碎，即成。

不失敗貼士：

1 不能用免治豬肉，肉絲更能增加口感，更像意式肉醬(Bolognese)。

2 肉絲及意粉醬同煮，可將豬肉的鮮味滲入醬汁中。

3 加白腰豆，可令醬汁口感提升，變得更濃郁幼滑。

4 對比意粉，長通粉的掛汁能力更高，更能鎖起當中的鮮味。

煮意粉貼士｜正宗番茄肉醬（Bolognese）不加水？

番茄肉醬（Bolognese）來自意大利波隆那，更是當地著名的肉醬。番茄肉醬看似是普通的番茄肉醬，但原來正統的肉醬做法是沒有新鮮番茄，而且熬製時間長達5小時，更用另一樣食材代替水！

以往我們會用水來增加肉醬的分量，不過原來正宗的番茄肉醬是不加水和番茄！（林宛津、李賢華攝）

請按圖看正宗肉醬意粉做法：

+ 1

步驟1｜將紅蘿蔔、西芹、洋蔥切粒，倒入白鑊中。

步驟2｜加入橄欖油，分量需蓋過蔬菜，開中火煮1小時。

步驟3｜加入豬肉及牛肉，再烹煮1小時。

步驟4｜加入茄膏拌勻，再用慢火烹煮3小時，煮至入味即成。

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