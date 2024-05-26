意粉熱量｜最高卡路里不是白醬！這款醬以為健康1份竟多過3碗飯 !

「意粉」對減肥族來說是很好的主食選擇，不僅升糖指數較低，還是熱量低的抗性澱粉。不過台灣營養師高敏敏提醒，在「口味」的選擇上，最胖的竟然不是白醬，第一名甚至一份就有970大卡！



高敏敏指出，意粉為全穀類製品，本身抗性澱粉含量高、難以被小腸消化吸收，增加飽足感的同時還能降低脂肪儲存。不過在口味選擇上，「醬料」則要特別注意，否則一不小心就將過多的脂肪吃下肚。

意大利肉醬營養價值（按圖👇👇👇）

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高敏敏表示，許多人都以為白醬「最胖」，但其實熱量炸彈另有其人，就是「青醬」！高敏敏解釋，因為青醬在製作的過程中，會加入大量的堅果及橄欖油，有些店家為了讓口感更順滑，還會額外再加牛油，一盤下去熱量直接超標。

至於白醬，主要材料是鮮忌廉、牛油和麵粉，尤其口感特別濃郁的，就是添加了大量的牛油（脂肪1克=9大卡），因此建議減重族群或有高血脂的人，口味選擇盡量避開白醬。

相較於白醬和青醬，紅醬的材料就相對簡單，主要是由番茄製作。不過高敏敏也提醒，有些紅醬為了提升風味，會加入大量的油跟糖，甚至加入牛油白醬變「粉紅醬」。至於「清炒」口味，因為少了醬和牛油，大多是由辛香料去提味，是熱量相對最低的料理方式，也是更健康的口味選擇。

意大利麵3個健康原則（按圖看清👇👇👇）

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但除了醬料要挑選，主食也盡量選擇雞肉或海鮮，因為脂肪低、飽和脂肪低，整體的熱量也會降低，對心血管疾病的人比較友善，高血脂需要控管的人也比較方便。

不過高敏敏也提醒，雖然意粉是熱量低的抗性澱粉，但進食的第一口若是吃碳水化合物，很容易讓血糖值急速上升，造成脂肪快速堆積，因此在進食的順序上，建議「先吃青菜」，之後選擇清炒的海鮮意粉，搭配無糖飲料，才能避免攝取攝取過多的糖份和熱量，讓血糖飆高。

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