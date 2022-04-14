全麥意粉檢測｜M&S最高纖100克=3.6隻蕉邊款最低？通便護心6好處

意粉屬澱粉質食物，對減肥人士來說當然是少吃為妙，但如果是全麥意粉的話，或可有助通便、延長飽肚感等有助瘦身。全穀物屬高纖食物，纖維含量是一般意粉的2倍，適當攝取可改善便秘、腸道健康等問題，同時亦適合低GI飲食人士食用。

攝影：余曉彤



8款僅1款不屬高纖食物 膳食纖維相距2.4倍

記者在市面隨機抽檢8個品牌8款常見的全麥意粉，包括意大利粉、螺絲粉及通心粉，比較當中的膳食纖維量，並以每100克單位作比較，發現M&S全麥長通粉的膳食纖維含量最高，每100克約9.4克，相等於3.6隻香蕉纖維量（每100克不連皮香蕉約2.6克）。相比纖維量最低的一款全麥意粉，每100克大約有3.9克，兩者相距近2.4倍。

每天需攝取多少膳食纖維？



據食物安全中心資料顯示，每100克固體食物要含有6克或以上膳食纖維屬於高纖食物，成人及青少年每天需要不少於25克的膳食纖維，長者需要16-20克，而兒童每天所需的膳食纖維量是在他的年齡上加5克，比如說6歲兒童每天要11克膳食纖維。



記者隨機抽檢8個品牌8款市售的全麥意粉，只有1款不屬高纖。

請按圖看全麥意粉纖維量排名（由最低至最高排列）：

+ 12

全穀物6大好處 通便減肥預防心血管疾病

全穀物（Whole Wheat）指的是用未去掉麩皮的麥類所做成的食材，常見的如小麥、大麥及全麥意粉等，統稱為粗糧類，屬低升糖指數食物，富含膳食纖維、飽腹感強亦美味。此外，進食全麥食物更可為身體帶來9大好處，最為人認識的是其纖維富含益生元，是益生菌的食物來源，有利腸道好菌生長，從而幫助排便。

進食全穀物食物6大好處：



1. 全穀物有助降低患上心血管疾病的風險，適合取代精製穀物。

2. 進食全穀物有助預防中風。

3. 全穀物富含纖維和鎂這2種營養，有助降低患2型糖尿病的風險。

4. 由於全穀物的纖維含量高，進食後有助腸道蠕動，防止便秘並有利腸道好菌生長。

5. 經常食用全穀物可以幫助降低炎症。

6. 全穀物有助預防患上大腸癌。



（視覺中國）

延伸閱讀：高纖食物｜20種高纖食物代替蔬菜 冠軍纖維是菜心44倍蘋果最少

資料參考：healthline／Heho健康／

香港衛生防護中心

／食物安全中心