意粉冷知識｜意大利麵免墮致肥陷阱3招　4醬汁熱量比較形狀是關鍵

疫情期間，不少人選擇在家自己煮，減少外出感染風險，常吃中式料理，有時也會想換換口味嘗試意粉，不過一般人對意粉印象就是熱量高，要怎麼吃得美味又健康？



台灣營養師余朱青分享煮意粉要注意的3原則，選對麵條、醬料及烹調方式，就能將熱量降到最低。

意粉3大健康原則（按圖👇👇👇）

+ 7

1. 醬料選擇很重要

意大利麵醬料口味很多元，從熱量上看，熱量由高至低的排名為：白醬>青醬>紅醬>清炒。建議使用食材原汁原味料理，避免添加額外加工品、過度調味。

余朱青也指出該四種醬料會增加熱量的不良煮醬方法：

👉 白醬－使用牛油、麵粉及鮮忌廉來製作，高油脂又高醣分。

👉 青醬－為了順口而加入大量鮮忌廉，反而增加身體負擔。

👉 紅醬－加番茄糊、番茄醬或砂糖，導致鈉含量及糖分過高。

👉 清炒－以大量調味料來改善沒有醬汁，結果攝取過多鹽分。



2. 麵條形狀很關鍵

意大利麵得麵條形狀也很多樣，但要記住，愈有立體空間的麵體，愈能把醬汁塞好塞滿，讓你在不知不覺中，吃進更多熱量。如果想控制熱量，建議麵條結構選愈簡單的愈好，「長直狀」麵條吸附的醬汁最少。

3. 配菜也要聰明選

外面賣的意大利麵普遍缺少蔬菜類食物，又經常搭配加工或油炸類等脂肪含量較高的配料，不是均衡的飲食搭配。建議選擇雞肉或海鮮等低脂肪蛋白質，搭配多樣蔬菜，如一盤生菜沙律，營養更均衡。

余朱青提醒，吃意大利麵時把握這3個健康原則，便能享受美食得當下，內心也不會感到罪惡，下次要吃的時候記得這樣點。

延伸閱讀：

一碗雪花冰500大卡！清冰熱量也高？營養師公開「這些配料」吃不胖

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」