意粉熱量｜意粉暗藏致肥陷阱 營養師揭吃意粉3大健康原則
撰文：中天新聞網
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口味濃郁、麵體Q彈的意大利麵，是許多人非常喜愛的料理之一，但享用美食之餘也要注意熱量。台灣營養師余朱青就從意大利麵的醬料、麵條到配菜，分別說明健康挑選原則。她指出，白汁口味及愈有立體空間的麵體，熱量相對偏高；此外，配菜選擇低脂肪蛋白質，再搭配生菜沙律會更好。
台灣營養師余朱青在Facebook專頁中發文分享，意大利麵的3個健康原則，包括醬料、麵條到配菜都大有學問：
意大利麵3個健康原則（按圖看清👇👇👇）
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1. 醬料：若將醬料熱量由高至低排名，依序為白汁、青醬、紅醬、清炒。她表示，享受食材原汁原味，不額外添加最健康，並提醒有些NG做法會讓熱量增加。比如紅醬加番茄糊、番茄醬或砂糖，可能導致鈉含量及糖分過高；白汁使用牛油、麵粉及鮮忌廉來製作，造成高油脂又高糖分；青醬為了順口而加入大量鮮忌廉，反增加身體負擔；清炒以大量調味料來改善沒有醬汁，結果攝取過多鹽分。
2. 麵條造型：愈有立體空間的麵體，愈能把醬汁塞好塞滿，讓人不知不覺吃進更多熱量。因此，若想控制熱量，長直麵條是更好的選擇。
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3. 配菜：外面販售的意大利麵普遍缺少蔬菜類食物，又常搭配加工或油炸類等脂肪含量較高的配料，並不是均衡的飲食搭配。她建議，選擇雞肉或海鮮等低脂肪蛋白質，再搭配一盤生菜沙律，就能讓營養更均衡。
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