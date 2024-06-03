白灼蝦最忌用水煮？鮮甜爽彈大廚1招滴水不加3分鐘搞掂+鮮蝦4特點

白灼蝦你會點煮？內地網民分享煮白灼蝦比大酒店更好吃的方法，稱很多人喜歡用水煮白灼蝦，其實枉加，不用一滴水也可煮出肉質鮮甜Q彈美味的白灼蝦，而且營養不流失，顏色又漂亮。



無水煮白灼蝦，肉質更鮮甜Q彈。（天天相見廚房_阿見 YouTube影片截圖）

無水白灼蝦 加酒加油3分鐘搞掂

這道「無水白灼蝦」是由大廚阿見示範，一滴水也不加，蝦也味鮮肉爽，可媲美大酒店風範。不過，當中還有一些地方要注意，包括用水浸洗蝦時，不宜浸太久，否則蝦身變軟，顏色泛白，烹煮後的白灼蝦肉質不飽滿。去蝦腸不用挑，只要拗彎蝦頭、擠蝦胃（藏在蝦頭內）、拉蝦腸，便可一併清除。

最後，將辛白料鋪在鑊內，放入鮮蝦，加入一大勺料酒及適量的白酒，再來花椒提香，加油澤色，冚蓋用中火煮3分鐘搞掂。

沒有水煮的白灼蝦，還是白灼嗎？網民分享白灼蝦最好味的方法，不用加一滴水。（天天相見廚房_阿見 YouTube影片截圖）

按圖有無水白灼蝦的做法︰

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1. 將鮮蝦放在清水裡泡洗。剪去蝦槍免傷手，再剪去蝦鬚。

2. 用水浸洗蝦，但不宜太久，否則蝦身變軟，顏色泛白，烹調後的白灼蝦肉質不飽滿。

3. 去除蝦胃及蝦腸。只要拗彎蝦頭、擠蝦胃（藏蝦頭內）、拉蝦腸。再用水洗一遍徹底潔淨。

4. 切薑片、蔥段、蒜片、洋蔥絲，備用。

5. 調蘸汁料，蒜碎、辣椒粒、蔥花、白芝麻，淋上熱油引發香味。加入浙醋、1湯匙豉油、少許鹽拌勻，蘸汁完成。

6. 將洋蔥絲、薑片、切蔥段、切蒜片鋪在鑊內。放入鮮蝦，均勻鋪平。

7. 加入一大勺料酒（紹興酒）、適量的白酒、少許花椒提香、少許食用油潤色。

8. 加蓋用中火煮3分鐘，開蓋。完成。

用料酒及白酒跟蝦白灼，灑上花椒提香，加食用油潤色，冚蓋用中火煮3分鐘已夠。（天天相見廚房_阿見 YouTube影片截圖）

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按圖看選購新鮮蝦貼士︰

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1.外型完整，蝦身挺拔不鬆。

2.蝦頭不能鬆脫，否則代表已死。

3.蝦身堅實，摸起來時有彈性，沒有異臭味。

4.生蝦跳動愈多，代表愈新鮮。

5.鮮蝦買回家後，可用冰包著，能夠保鮮4-5小時。若用水養著會容易死掉。

參考資料︰天天相見廚房_阿見 YouTube