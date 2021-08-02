揀大蒜貼士｜多肉味濃4大線索　應否存放雪櫃紫或白色營養更多？

大蒜、蒜頭是常用的辛香食材，用於調味，甚或成為主菜。喜歡大蒜的人愛蒜香，蒜蓉包、炸蒜片、蒜頭炒通菜等，使平凡的料理活潑起來。揀優質大蒜卻未有太多人注意到，隨手拈拾幾顆大蒜，無穿無爛固然必要，若考慮到購買哪些蒜頭，可延長保存期限，則更為精明。



營養師指出大蒜內有蒜素（allicin），為抗氧化物之一，防止細胞受自由基侵害，另有有助抗菌及預防炎症。（team voyas/Unsplash）

當大蒜的外皮發黑，代表大蒜沒有保存好，導致發霉腐爛，看表皮有破損及有傷口的，不要購買，因為裂口較易影響到整棵大蒜更快變質。同時，已發芽的大蒜，也不宜購買，雖然可以食用，但長芽的大蒜容易乾扁，口感及味道通常較差。某些檔販會脫去大蒜的外皮，方便客人選擇，看看大蒜內部有否變壞，不過，剝皮後的大蒜，缺乏外皮保護，往往導致水分更易流失，保鮮期亦較短，建議買完整的大蒜，一般的保鮮期更長。

至於挑選大蒜時，不妨留意以下4點，紫皮要比白皮的好。

按圖參考鑒別優質大蒜的4個重點︰

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1.睇蒜頂

2.睇蒜根

3.睇蒜色

4.按壓蒜



【同場加映】大蒜有助預防感冒？6項保存法留住營養不發芽不易壞

按圖了解以下6項提議來保存大蒜，基本上放2個月，大蒜都不會發芽及不易變質︰

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參考資料︰美食彩味YouTube