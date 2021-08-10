【煎干貝貼士】5分鐘煎皮脆肉嫩帆立貝　免出水5招幾時落鹽先啱？

5分鐘可以快速上桌的高級料理，煎帆立貝（干貝），台灣入廚達人提出實用性強的建議，讓人輕鬆掌握煎帆立貝在清洗、印乾及烹制的訣竅 。

台灣入廚達人提出10項建議，分享5分鐘煎完美帆立貝的方法。（ iMattSmart/Unsaplash）

台灣入廚達人Alex & Jeremy 拍片分享煎最好吃的帆立貝之要點，他們稱用了不同的方式做試驗，一共煎了30幾粒帆立貝，並歸納出最好的烹調方法，列出煎大師級完美帆立貝的10項訣竅，同時分享減低煎帆立貝時出水的情況，避免有「水煮帆立貝」發生。

想減低煎帆立貝時出水的情況5大重點︰

1.慢速解凍- 免冰晶破壞細胞。

2.吸乾水分- 稍為黏手就適合。

3.灑鹽即煎- 鹽是出水多元兇。

4.不要貪多- 鍋內圍圈擺適量。

5.待水蒸發- 免水氣滯留不走。



煎帆立貝的全過程只用到5分鐘左右，首先揀可供生吃的將帆立貝，以慢速解凍，擦乾至稍為黏手的程度，撕去筋膜，不用醃制，燒熱不鏽鋼鍋至稍冒輕煙，在帆立貝上灑粗鹽，在鍋內加高煙點的油，立即圍圈擺入帆立貝，有鹽的向下煎90秒，偶爾晃鍋，確保溫度均勻，將翻轉帆立貝前，再灑鹽，隨即翻面煎50秒，將帆立貝移至一旁，轉細火加牛油，用匙羹將煮溶的牛油淋在帆立貝上，煎30-45秒後起菜，靜置3分鐘後享用。

想知大師級煎帆立貝的詳盡解釋及原理，按圖了解更多︰

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想減低煎帆立貝時出水的情況，記得灑鹽後即煎，並且不要在煎鍋內放入太多帆立貝，使水氣來不及蒸發。（adamlot/Pixabay）

5分鐘煎完美帆立貝的10項訣竅︰

1.揀可生吃

2.慢速解凍

3.回溫擦乾

4.去除筋膜

5.不要醃制

6.燒熱鍋子

7.高煙點油

8.調味放後

9.圍圈擺煎

10.靜置片刻



參考資料︰徐大叔和傑糯米 Alex&Jeremy YouTube