薑黃功效｜安眠緩經痛薑黃素助抗6癌症　每日宜吃多少？建議4食法

薑黃功效｜在秋冬能為身體保暖的食材，薑黃是其中之一。含有薑黃的「黃金牛奶」更是被熱捧的「補品」，可緩經痛，助入眠。而關於薑黃和癌症的研究，亦已發表了2000多項。不過，要身體最有效地吸收更多薑黃素，可與黑胡椒同吃，還有其他食法嗎？



薑黃功效｜殺死癌細胞 乳腺癌／前列腺癌／肝癌／肺癌

薑黃的使用可以追溯到公元前3000年，為目前研究抗癌的最重要食材之一。坊間常見薑黃粉，它在亞洲菜餚中很受歡迎，尤其是印度菜，也是用於製作咖喱粉的關鍵成分之一。薑黃粉中的薑黃素有抗癌益處，可阻止癌細胞分裂，具殺死癌細胞的能力，引發受損細胞自身凋亡，同時讓健康的細胞不受傷害。有研究指，人們長期每天吃約100至200毫克（大約1-2茶匙），可降低癌症發病率，尤其對於乳腺癌、前列腺癌、肝癌、結腸癌、肺癌及胰腺癌等有幫助。

儘管薑黃素已經進行了數十年的廣泛研究，並且已在臨床試驗中證明了明顯的抗癌能力，但它沒有在癌症治療中被廣泛使用，因為製藥公司不能申請天然物質的專利，沒有專利就沒有利潤，這可能是原因之一。薑黃營養｜降血壓血糖防關節炎4類人慎食 2最佳食法加1物助吸收

薑黃功效｜薑黃素只溶於脂肪 與油脂同吃功效倍增

不過，通過在烹飪或補充劑中使用薑黃，也可獲取它的營養，如何吃更能發揮薑黃素的功效？

人體單獨攝入薑黃，不會吸收太多薑黃素，薑黃素不溶於水，僅溶於脂肪。因此，最好將薑黃與健康食用油結合食用，例如與魚油、橄欖油、椰子油和黑胡椒等營養素結合，將抗癌功用進一步放大。

薑黃進食建議1：薑黃粉+黑胡椒泡水

根據醫學博士Dr. Michael Greger, MD的說法，黑胡椒中的胡椒鹼（Piperine）促使薑黃素（Curcumin）被人體吸收高達2000%，即使只有1/20茶匙的黑胡椒，已經有顯著幫助。

薑黃進食建議2：薑黃粉+橄欖油+海鹽+黑胡椒醬汁拌飯

薑黃粉可添加到湯、醬汁和米飯中，也可將薑黃粉、橄欖油、海鹽、黑胡椒、生薑和小茴香混成調味醃料。

薑黃進食建議3：薑黃粉咖喱菜式

塗抹在雞肉或蔬菜上做成美味的咖喱雞、咖喱野菜，可增色和誘發濃郁的味道。

薑黃進食建議4：薑黃粉+奶=黃金奶

此外，「黃金奶」（Golden Milk）最適合四季飲用，秋冬更宜，它源起印度，在經痛及睡得差時，可自製薑黃煲奶。 可以暖宮、緩和經痛及有助入眠。暖呼呼喝最好，薑黃味濃而不濁，味道舒服。

薑黃禁忌｜２類人不宜

根據《中國藥典》記載，薑黃味辛、苦，性溫，能入人體脾、肝經，有破血行氣、通經止痛、活血化瘀、抗凝血之效。中醫建議陰虛火旺者（易口臭、熱氣）及孕婦不宜食用薑黃。

參考資料：The Truth about Cancer／華人健康網。