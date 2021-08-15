Anson Lo最愛重口味公仔麵　鼎爺秋生茶記老闆教點煮最彈牙好味

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）雖然廚藝一般，卻不時都挑戰煮嘢食，如月初就在日本餐廳試煮鐵板炒飯，結果笑料百出。日前他現身電台節目又再分享下廚趣事，坦言自己實在不常煮飯，上一次煮的就是超重口味的公仔麵，還叫「神徒」（Anson Lo支持者）不要亂學。究竟公仔麵要怎樣煮才好食？就等專家教路吧！



Anson Lo月初在Instagram上載一條炒飯短片，在日本餐廳大廚指導下，用鐵板煮櫻花蝦炒飯，縱然似模似樣，但其間他好幾次甩轆，例如不懂用扭扭鹽樽等，事後還表示冇人想吃自己的炒飯，當場扁嘴。

日前，Anson Lo（中）到香港電台節目《騷動音樂》接受主持波盛（左）及彬臣（右）訪問，並分享自己煮公仔麵的習慣。（facebook圖片：騷動音樂）

幾日前，他到港台《騷動音樂》接受訪問，再度談及此事，他就解釋當日本來是與經理人花姐等傾公事，突被對方叫出去炒飯，Anson Lo說：「本身係一個工作飯局，傾緊啲Project，食食下飯，花姐突間然話：『Anson Lo，見師傅炒得咁好，不如你都落場Show幾手俾大家睇下。』我即刻睥住花姐，話：『你玩嘢呀？』我就畀啲嘢大家睇下囉。」

請按下圖重溫Anson Lo煮炒飯的搞笑情況：

+ 14

主持人就講到他似乎經常煮暗黑料理，他就笑言：「我覺得『識煮嘢食』呢個term，唔係話一定要識煮好好嘅嘢食，先叫識煮嘢食。即係我純粹識煮嘢食，你覺得唔好食定係好食，都係一個好主觀嘅感覺，我覺得好食咪得囉。」問到拿手菜，Anson Lo即有點尷尬，笑笑口答：「煮……哈哈！講真我好少煮嘢食嘅平時，我對上一次煮可能就係宵夜煮公仔麵。」當主持人問起他煮麵會否十分講究，Anson Lo則指自己煮麵的方法一點也不健康，而且超重口味！

Anson Lo出道不久，曾在廣告中與姜濤一起煮公仔麵。（影片截圖：BroadwayLifestyle）

請按下圖睇Anson Lo點煮重口味公仔麵：

+ 1

公仔麵相信是入廚白癡都一定煮過的菜式，坊間亦各師各法，沒有一套標準。不少名人都分享過自家心得，如：黃秋生、李家鼎等，甚至連官方都有現身說法。

請按下圖睇李家鼎和黃秋生煮公仔麵的方法：

+ 9

關於公仔麵煮法，《香港01》曾訪問過星級茶餐廳「豐魔茶廳」的老闆謝健豐（ Benson），儘管豐魔茶廳現時已結業，但Benson跟有「廚魔」之稱的梁經倫（Alvin）是合作多年的拍檔，一起經營過「Bo Innovation」、「MIC Kitchen」等米芝蓮星級餐廳。他本人醉心研究茶記美食，對出前一丁都有一套獨門煮法。

【煮麵秘技】出前一丁點煮最好？星級茶記老闆教你彈牙美味要識撈

請按下圖睇Benson煮公仔麵的4大心得：

+ 6

Benson受訪時，也即場煮了兩款不同煮法的出前一丁供記者試食，記者試過之後就指出，若先落湯再落味粉，麵條味道果然不夠平均，一啖冇味，一啖太鹹；相反地，若依照Benson的做法去煮，味道更均一，麵條亦是腍滑中帶彈牙。

Benson對於煮公仔麵有自己的一套，他支持凍水落麵、不過冷河。（資料圖片／陳嘉元攝）

至於出前一丁官方代表，原來亦曾經回答傳媒提問，分享建議煮法。他們建議將味粉放於碗底，再放上煮好的麵，調味粉不用連湯煮，是因為加溫會改變湯的味道，相反分開味粉反而更易控制味道濃度。不過，跟李家鼎、黃秋生、Benson最不同的，是官方代表認為煮公仔麵要過冷河，有助麵條更爽身。不知道大家又習慣怎麼煮呢？