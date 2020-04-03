【氣炸鍋食譜】氣炸土匪雞翼+和風蒜片一口牛　氣炸鍋新手必試

氣炸鍋熱潮盛行，新冠肺炎影響下，大家多了時間在家下廚，今日氣炸甚麼好？氣炸鍋做土匪雞翼、和風蒜片一口牛，看來超簡單，適合氣炸鍋新手。

《流行都市》早前示範了兩道簡單、易做及美味的氣炸鍋食譜，食材更是廣受大眾喜愛的雞翼及牛柳粒，而驚喜的地方是用氣炸鍋炮製配米線必備的「土匪雞翼」，另有一口一件、酥香軟腍的「和風蒜片一口牛」。不過節目中沒有提及材料分量，大家參照做法後，要自行計一計人頭，及酌量調整調味料的分量。

氣炸土匪雞翼

先說土匪雞翼，「譚仔三哥」曾經在官方Facebook公開食譜與眾同樂，以半磅雞翼來計，加入所建議的調味料分量醃至入味，方法易學，大家在家也能做到。精華所在是孜然粉，若果喜歡孜然的異國香氣，不妨多蘸一些在雞翼表面。不必用上高溫氣炸，使肉嫩鬆軟。

氣炸土匪雞翼，皮少少脆，雞肉香軟，加上孜然的異國香氣，已成為香港的馳名特產。（TVB影片截圖）

按圖有「氣炸土匪雞翼」的做法︰

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氣炸和風蒜片一口牛

另一樣備受喜愛的要數入口即化、酥香入魂的煎牛柳粒。節目中用到10顆牛柳粒，基本上不太需要講究分量，按自己喜好調整實在方便。以黑椒作底味，高溫氣炸牛柳粒鎖住肉汁，再薄切蒜片，氣炸至香脆，然後轉用鐵板或平底鑊，烘逼蒜香及百里香，將牛柳粒烘煎至自己喜歡的熟度便告完成。

和風蒜片一口牛（TVB影片截圖）

按圖有「氣炸和風蒜片一口牛」的做法︰

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主持人親自嘗試用氣炸鍋做土匪雞翼及和風蒜片一口牛。（TVB影片截圖）

參考資料︰《流行都市》