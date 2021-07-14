消委會｜13款高鈣牛奶名單安怡維他上榜　4式食法炒蛋嫩滑又高鈣

補鈣是否飲牛奶最好？消委會於3月至4月從超市、食品店及百貨公司搜集40款牛奶及牛奶飲品樣本進行測試，發現逾3成樣本達「高鈣」食物的水平，其中最值得留意是13款真正高鈣牛奶及牛奶飲品。消委會亦有4式建議在日常飲食及烹調中如何增加鈣攝取，高鈣炒蛋、高鈣麥皮垂手可得。



選牛奶或牛奶飲品首要是留心營養標籤，鈣含量最高的樣本為「子母」，每100毫升含239毫克鈣。（尹嘉蔚攝）

13款高鈣牛奶及牛奶飲品名單

據消委會資料，每100毫升液體食物含不少於120毫克鈣屬於高鈣食物，約含60毫克鈣則屬於「鈣的來源」食物。測試中有13款樣本真正屬於高鈣牛奶，每100毫升含121毫克至239毫克不等。

明治最低鈣

鈣含量最高的樣本為「子母」，每100毫升含239毫克鈣，飲用1份（225毫升）即攝入約538毫克鈣。而經常用於沖咖啡的「明治 CP-meiji」牛奶，鈣含量為最低，每100毫升只含99.4毫克鈣，飲用1份（236毫升），只攝入約235毫克鈣。

當中13款高鈣牛奶及牛奶飲品中，高鈣又抵飲有以下3款︰

1.荷蘭淘美斯全脂牛奶既高鈣又最抵飲（$1.3/100毫升）

2.安怡高鈣低脂牛奶飲品（$1.5/100毫升）

3.大公司高鈣低脂牛奶飲品、Jersey Dairy全脂奶（$2/100毫升）



按圖了解是次消委會測試中發現的13款真正高鈣牛奶及牛奶飲品︰

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消委會指出全脂奶、低脂奶和脫脂奶，分別主要在於脂肪，鈣質含量均大致相同。至於高鈣牛奶飲品（含奶粉、奶固體或乳固體、奶脂或乳脂等成分）樣本的平均鈣含量為178毫克，較純牛奶（包括全脂、低脂和脫脂）的平均值高約50%，當中部分高鈣牛奶飲品樣本（安怡、大公司、蒙牛、子母、維他、十字牌及牛奶公司）添加了磷酸鈣、乳鈣或礦物質，鈣含量更高。此外，在全部測試樣本中，不論是經超高溫處理樣本，每100毫升含124毫克鈣，或經巴士德消毒樣本，每100毫升含129毫克鈣，兩者的鈣含量平均值相約。

中國營養學會建議成人每日攝800毫克鈣，想預防患上骨質疏鬆。（尹嘉蔚攝）

飲食及烹調增鈣攝取4方式

中國營養學會建議成人每日攝800毫克鈣，想預防患上骨質疏鬆，吸收足夠的鈣質非常重要。牛奶除了直接飲用外，亦可將它融入日常飲食。適量攝入鈣質是構成骨骼及牙齒的主要成分。鈣離子用以調節肌肉收縮活動、調節細胞多種激素和神經遞質的釋放。如果長期攝入鈣質不足，血鈣過低，可引起肌肉抽搐及可引致骨質疏鬆症。18-49歲的成人每日參考鈣攝入量是800毫克。

按圖了解消委會建議日常飲食及烹調中如何增加鈣攝取︰