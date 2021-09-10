糙米營養｜糙米6大好處防便秘提高免疫力　中醫教溝白米安全比例

糙米，在日本被稱為玄米，指的是稻榖脫去外殼後，留下胚芽與米糠的部分。對比其他米，糙米一直都有營養高的美譽，但對於當中的營養你又知多少？然而，糙米口感硬弸弸故會選擇溝米以攝取當中營養，但原來溝米也有安全比例，不然弄巧反拙。



糙米是加工前的白米（精製米），未經處理的米粒有很多層，為了製作糙米，僅除去最外層（稱為外殼），因此糙米屬於全穀物。由於糙米保留了米糠、皮層、糊粉層和胚芽，營養成分比其他的米高、色澤亦比白米深。不過因加工時仍保留粗糙外層，故口感比較硬，需花更多時間處理才可解決。

糙米屬於全穀物，保留了米糠、皮層、糊粉層和胚芽，營養成分比其他的米高。

糙米營養

以每100克的糙米計算，含約215卡路里，5克蛋白質，幾乎沒有脂肪，而最為有名的是糙米含豐富纖維，每100克約含有3.3克纖維能助消化，有效預防大腸癌，其次升糖指數屬低類別，糖尿病、肥胖或便秘人士都適宜食用，可是消化力差人士不宜多吃。 除此之外，糙米更有以下6個好處：

糙米外層粗糙，消化力差人士不宜多吃。（shutterstock）

請按圖看糙米6大好處：

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中醫教糙米安全食用建議

糙米屬於有殼的米，因此對於脾胃較弱者來說是比較難消化，多吃或會出現噁氣、胃脹等問題。若想解決問題，坊間不少人會建議預先浸糙米數小時令它軟化，或者以溝米的方式與白米同煲，相對容易消化，然而溝米也有安全比例。

黑米、紅米、糙米都是帶殼的米，無論預先浸多久，都是難消化。（視覺中國）

【白米亂溝傷脾胃？】紅米糙米帶殼難消化 溝白米安全比例1:20

請按圖看中醫建議的溝米安全比例：

糙米進食分量

糙米基本上適合任何人士，斷奶後嬰兒、脾胃虛弱人士也可以適量進食以攝取當中的營養，不過始終糙米外層粗糙，食用過後或對腸胃有一定負擔，因此需注意進食分量才能發揮最佳功效。健福堂中醫診所註冊中醫方麗璋曾接受訪問講解進食糙米的注意事項（請按圖）：

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【同場加映】馬浚偉吃糙米粥健脾養胃9功效！中醫推介2食療糙米粥或飯更吸收？

用糙米煲粥及煲飯在功效上亦稍有不同，什麼人較適合吃糙米粥？（請按圖）

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資料來源：早安健康／Healthline