降血壓飲食｜6種食物降血壓護血管　只要喝50毫升石榴汁就有效？

高血壓不僅是危害健康最主要的慢性病之一，也會導致許多腦血管及心血管疾病的產生，例如：心肌梗塞、中風。想降低高血壓帶來的風險，控制血壓很重要，以下介紹6種食物有助於降低血壓。



6種食物幫助降血壓（按圖看清👇👇👇）

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1. 石榴汁

石榴汁具有自然降低血壓的效果，在《發現食物的超能力：莎拉．布魯爾醫生的食療處方籤》一書中，作者莎拉．布魯爾醫生建議一天兩次，每次只要喝50毫升的石榴汁，降低5%的血管收縮壓。

2. 菠菜

菠菜不僅可以預防缺鐵性貧血，還可以降低血壓。因為它的鈣含量高，而鈣質有強化血管壁、改善血壓的作用。

3. 開心果

開心果是維他命B6、蛋白質、鉀以及硫胺素的良好來源，有降低膽固醇。根據賓夕法尼亞大學的研究顯示，吃開心果有助於控制血壓水準，預防高血壓。

4. 芫荽

香菜含有鉀離子、鈣、葉酸，這些可幫助降低血壓的營養素，因此有降血壓的功效。

5. 黑朱古力

黑朱古力裡富含黃酮類化合物，而這個物質有助於血壓改善、血脂調節、抗發炎、促進血管內皮細胞功能。

6. 番茄

番茄所含的茄紅素，具有很強的抗氧化作用，可防止壞膽固醇卡在血管壁上，幫助於防血壓上升，因此番茄有降血壓的作用。

小提醒：以上僅供參考，如果發現自己的血壓偏高，請先去看醫生，並且遵照醫生指示服藥。別忘了每天定期定時量測血壓，飲食盡量選用少油脂、少調味、少加工、多高纖、多蔬果的食品，並且多喝水、搭配適當的運動、確保睡眠充足。



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