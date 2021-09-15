入廚貼士｜洗米反覆搓揉才乾淨？掌握3原則免洗錯致白飯營養流失

米飯華人社會最常見的主食之一，不少長輩在烹煮白飯前，都會將白米泡入清水中反覆搓揉，去除其中含有的雜質和髒污，但若清洗方式不當，反而會導致營養流失。有專家就指出，洗米時需掌握「3大原則」，才能煮出晶瑩剔透、香氣撲鼻的白米飯。
台灣農糧署日前透過Facebook發文表示，洗米的主要目的，其實是為了去除附著在白米上的雜質以及異味，不過，若水分逐漸滲入米粒，便會使異味一同滲入，白米本身含有的無機質、維他命B1等營養成分，也會隨之流失。
▼洗米3原則（點擊查看👇👇👇）
因此，農糧署指出，洗米時應掌握「動作輕、速度快、勿搓揉」3項原則，利用手部輕柔且迅速地攪動米粒，並確實倒掉洗米水，重新裝水後重複動作，反覆2至3次後進行烹煮，就能得到一鍋晶瑩剔透又香噴噴的米飯。
此外，台灣農糧署也於另篇貼文中分享「買米小撇步（秘訣）」，包含一、選擇印有產銷履歷、CAS驗證等標章的品牌；二、確認食米包裝上的標示資訊是否確實；三、觀察米粒的外觀是否充實飽滿、粒型均一完整、透明度高；四、留意外包裝有無破損，並優先選擇真空脫氧包裝，防止內部米粒迅速氧化。
按圖有詳解︰
+11
點擊下圖跟日本米達人-岡田先生學煮好吃的日本米7大貼士 ︰
+10
相關文章：入廚貼士︳日本專家煮飯7部曲 洗米忌洗至水透明口感差兼失營養
飲食熱話｜飯煮好掀蓋現驚人畫面！家人嚇呆：不是說好半杯米嗎？粉麵卡路里｜20款粉麵熱量排名1札蕎麥麵=1.5碗飯！健康進食7貼士糙米營養｜糙米6大好處防便秘提高免疫力 中醫教溝白米安全比例炒飯食譜｜九層塔香煎三文魚蛋炒飯 步驟簡單色香味俱全！米飯代替品｜嫌白米易肥升糖指數高？11種米飯代替品不止椰菜花飯減肥｜粟米仔熱量低膳食纖維高成瘦身恩物 有葉粟米仔更鮮甜營養
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】