減肥｜粟米仔熱量低膳食纖維高成瘦身恩物　有葉粟米仔更鮮甜營養

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-06-22 15:02

想要控制飲食，卻常常不小心出錯？很多人以為粟米是蔬菜，減肥期狂吃卻愈來愈腫，其實內藏超高澱粉。今天就要推薦大家真正的「減肥界好蔬菜」粟米仔，搭配營養師推薦吃法，3個月內就能輕鬆減掉7公斤喔！

粟米仔、粟米誰才能瘦？

「粟米仔」（又稱粟米筍、珍珠筍）是粟米在吐絲授粉前的幼嫩果穗，粟米幼穗採收下來就是帶殼的粟米仔，若繼續生長，會成為甜度、澱粉質較高的粟米。所以粟米仔是蔬菜類，粟米則是全榖根莖類的主食，熱量、碳水化合物都比較高。

「減肥界新星」粟米仔優點多

粟米仔熱量低又營養豐富，吃起來外脆內嫩，內含有鉀、鐵、硒、維他命B1、B2、B6、C及E、胡蘿蔔素、蛋白質、脂肪、葉酸、膳食纖維等。不僅可以增加抵抗力、降血壓、預防貧血和心血管疾病，還有消水腫、降低體內膽固醇的效果，堪稱是「減肥界新星」。

▼挑選新鮮粟米仔秘訣及保存方法（點擊下圖看清👇👇👇）

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把握3個訣竅，挑到新鮮粟米仔

市售粟米仔大多都已除去葉片，但其實「含殼」的玉米筍更鮮甜、更營養。挑選時要注意三大重點，第一是「葉片和玉米鬚」愈翠綠愈新鮮，枯黃或尖端發黑就代表品質不佳。第二，若是去殼版，就要看粟米仔外觀，顏色淡黃、筍型呈圓錐狀，且顆粒飽滿、緊密排列是最好的。第三，用手指輕壓表面，有彈性的表示水分充足、口感脆嫩。

粟米仔怎麼保存？

帶葉的粟米仔比較好保存，可以直接用保鮮袋包裹放到雪櫃，冷藏保存約1到2星期。去葉粟米仔容易脫水、流失甜分，建議可以用紙袋、保鮮膜包好，外面再套一層塑膠袋冷藏。或是可以先汆燙瀝乾再冷藏，也能延長保存期限，不過還是愈早吃愈好喔！

10根粟米仔減肥法

粟米仔基本上汆燙就可以直接吃，不少人常運用在減醣飲食上。台灣營養師趙函穎就曾分享過「10根粟米仔減肥法」，有病患透過此法在3個月內減掉7公斤。這款減肥法非常簡單，10根粟米仔熱量31卡、膳食纖維3.6公克，只要一餐吃10到20根粟米仔，搭配番薯，再以豆漿及其他蛋白質取代肉類，就能有效瘦身囉！

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