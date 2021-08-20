炒飯食譜｜九層塔香煎三文魚蛋炒飯　步驟簡單色香味俱全！

三文魚是一種常見的食用魚，被歸類為含豐富蛋白質和Omega-3脂肪酸的油性魚類。野生三文魚的ω-3脂肪酸含量較高，此外，三文魚本身內含豐富的鋅，和蛋白質相互作用，參與身體包含增強免疫力、成長與發育、能量代謝、傷口癒合等功能。 另外維他命E及維他命A的搭配，還可降低老年黃斑部退化等疾病。



超下飯下粥的一道料理，喜歡的做看看吧！

九層塔香煎三文魚蛋炒飯（按圖看清👇👇👇）

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1：先於平底鍋下些許麻油熱鍋

2：將三文魚洗淨擦乾後切小塊

3：接著將三文魚下鍋煎至微焦

4：接著將三文魚與碎蛋一起拌炒

5：下少許醬油膏、胡椒粉、鹽、碎蒜拌炒

6：起鍋前下少許米酒拌炒揮發就可

7：拿來做蛋炒飯也很棒



其他社員留言回應：「九層塔加在鮭魚（三文魚）不會怪怪的嗎@@?」、「看起來真美味~」、「我超愛吃鮭魚（三文魚）啊」、「色香味俱全」。

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