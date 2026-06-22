湯水食譜｜網民10大最愛湯水+食譜　番茄薯仔湯第7、雞湯三甲不入

湯水排名｜湯水食譜｜人愈大愈愛飲湯，辛勤工作回家後，有一碗溫暖的老火靚湯，感覺十分治癒。有網民曾在討論區開Post，討論最愛湯水，其中有不少家常湯水上榜，如番茄薯仔魚湯、椰子煲雞湯等，但魚湯、雞湯竟三甲不入。以下就整理出各種湯水的排名以及相關食譜，你最愛的湯水又有上榜嗎？



湯水排名｜網民最愛老火湯

有網民曾開Post討論「最愛老火湯」，成功引起熱議，除多款老火湯外，滾湯亦同樣上榜。但無論是番茄薯仔湯又好，青紅蘿蔔湯也好，網民最愛的始終是母親煲的靚湯。講開煲湯食材，網民強調一定要落西施骨，認為用這個部位煲的湯寧捨香。此外，螺片、青邊鮑等也是許多人的心頭好。

以下將列出10款網民票選的最愛湯水，若你想飲湯又想不到煲什麼好，不妨參考下列湯水，由去濕、健脾、清熱到養顏等功效都一應俱全。值得一提的是，其實「蓮藕排骨湯」、「胡椒豬肚湯」等也差些少上榜，人氣不低呀。

暖胃的胡椒豬肚湯獲不少網民熱捧，秋冬季節尤其受歡迎。（資料圖片／余曉彤攝）

請按下圖睇網友最愛10大湯水及網民留言：

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第1位：菜乾湯

第2位：章魚蓮藕綠豆排骨湯

第3位：青紅蘿蔔豬骨湯

第4位：西洋菜湯

第5位：猴頭菇螺片湯

第6位：椰子煲雞湯

第7位：番茄薯仔魚湯

第8位：花膠雞湯

第9位：茶樹菇松螺片湯

第10位：粉葛鯪魚湯

煲湯其實不難，除了有部分湯料是內臟類、原隻雞或是水鴨、鵪鶉等需要較多工夫處理，一般家常湯水都很易煲好。看完受網民喜愛的10款湯水後，以下將提供相關食譜，讓大家依照食譜炮製愛心湯水。

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