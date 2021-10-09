飲食熱話｜煮飯水量拿捏不準？網傳一招吸乾多餘水分煮出鬆軟白飯

煮飯是在家烹飪的必備技能，不過有時候米飯與水量拿捏不準，容易煮出過濕的飯，有網友分享1妙招，只要在電鍋內放入1食材，瞬間就能吸乾過多水分，煮出香甜好吃的米飯。



有網友在TikTok分享一個煮飯妙招，只要開鍋時發現不小心把飯煮得像粥，就拿一片「方包」放進電鍋，再按下煮飯鍵，就可以挽救太濕的飯，完成後打開鍋蓋，可見方包吸滿水份變得軟趴趴的，而米飯則會變得相當鬆軟。

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其他網友則留言「還以為是魚」、「之前交代姪女煮飯也是煮的太軟爛，現在學起來了」、「原來還能這樣挽救」、「好酷喔，學起來了」、「還以為是鮮魚，想說吃那麼好」、「這樣白飯會不會都是多士的味道」，還有人詢問「這樣多士還能吃嗎？」該網友則回答「可以喔」。

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