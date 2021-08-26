飲食熱話｜水煮餃子點豉油食到厭！引網友熱議分享「另類」吃法

多數人在防疫期間總會多買一些冷凍食品當存糧，以備缺糧之需。眾多冷凍食品中，又以水餃和微波食品最受青睞，一來方便烹煮也節省時間。有一位台灣網友在PTT貼文表示自己一次買太多冷凍水餃，家人也吃膩，想問除了沾豉油以外「更新奇的吃法」，釣出老饕分享「另類」吃法。



原po文中表示，疫情期間為支持社福團體，團購了很多水餃，只是一時買太多，雖然有不同口味可以更換，但感覺家人吃的有點膩了，為消化存貨也會改變調理方式，把餃子用煎的或是炸的。除此之外，原po外求豉油以外更新奇的吃法，來清空家中的冷凍水餃。

網友紛紛留言分享「另類」吃法！👇👇👇

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貼文一岀，引起不少網友熱議並留言回應「煎餃，湯餃，蒸餃」、「餃子配湯變湯餃，酸辣湯、粟米濃湯、紫菜豆腐湯」、「紅油炒手」，也有網友提議「咖哩湯餃，紅酒燉牛肉湯餃，酸辣湯餃，牛肉湯餃」，更有網友建議「從醬去變化」、「蛋煎餃，放大阪燒醬、柴魚、美乃滋（沙律醬）」。

有些網友提供意想不到私房菜單「灑芝士送去焗烤」、「炸餃子沾黃芥末，皮跟餡拆掉做意式千層麵，很多變化」、「蛋煎水餃、蒸蛋水餃（這兩者較清淡），還有辣炒水餃（比較重口味）」、「煎餃要起鍋前打蛋加進去然後配黃金泡菜解膩」，當然使用工具也跟流行「氣炸蠻好吃的，表皮脆多汁」。

▼15款急凍水餃熱量排名（按圖 👇👇👇）

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按圖了解冰花煎餃、調製粉漿的基本做法及入廚貼士︰

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