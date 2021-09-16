台式料理｜蒼蠅頭鹹香好滋味超送飯！簡單易煮10分鐘內上碟

千萬別再誤以為這一道菜是川菜了！蒼蠅頭是百分之百台灣出品的台菜喔！為什麼會叫蒼蠅頭呢？其實是因為料理中使用大量黑豆鼓，又黑又亮的黑豆鼓混在韭菜花和肉末中，就像是一顆顆的蒼蠅頭，也因此就將這道菜取名為蒼蠅頭！



今天做的是「蒼蠅頭」一道簡單又非常下飯的料理！鹹香好滋味~配粥或配白飯都超對味！

▼蒼蠅頭食譜（按圖看清👇👇👇）

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食材：

- 韭菜花1把（切粒）

- 豬絞肉半斤

- 辣椒1支（切花）

- 蒜頭4顆（切末）

- 豉油1匙

- 白胡椒粉1小匙

- 糖1小匙

- 豆豉20克（倒一點熱水浸泡）



做法：

1. 開大火後放入大約1匙的油並加入蒜末爆香，香味出來後加入豆豉後炒香並炒至水分乾。

2. 再來加入豬絞肉炒大約1分鐘左右並將豬肉炒散。

3. 豬肉炒散後加入豉油、辣椒、糖、白胡椒炒5-10秒後加入韭菜花炒個30秒即可出鍋。



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