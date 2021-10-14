飲食熱話｜吃咖喱飯要不要攪拌？掀一眾網友爭論：拌開像在吃廚餘

一道香噴噴的「咖喱飯」上桌，接下來你的動作會是什麼？依照拌開與否可以分成兩大派，然而這個看似沒標準答案的問題，卻意外掀起一場「宗教戰爭」，互斥對方「拌的根本在吃噴（廚餘）」、「不拌都反社會人格」。



台灣PTT希洽板（C Chat）一名網友看卡通有感而發，影片中主角在吃咖喱飯時都不拌開，讓白飯跟咖喱呈現壁壘分明的景象。這幕讓原PO無法接受，驚呼「這是什麼邪教= =」。原本只是想單純分享心情，詢問大家都怎麼吃，不料至今已湧進近800則留言參與這場聖戰，只為力挺自己認可的吃法。

▼咖喱飯到底要不要拌？（按圖看正反意見👇👇👇）

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拌開派的鄉民第一個疑問就是，「不拌開到底要怎麼吃？」、「挖一口白飯再挖一口咖喱？」，認為咖喱、飯就是要合在一起吃，否則應該改叫咖喱配飯。還說如果堅持不拌開，不如直接準備一個碗裝醬，邊喝邊吃飯，並加碼酸對方陣營「漢堡最好也分開吃最好吃」。

不拌開派鄉民砲火更為猛烈，開門見山痛批「拌的根本在吃噴（廚餘）」。此外不拌開的理由相當多元，「拌開就沒層次感了」、「白飯本身就有自己的香味跟味道」、「飯都被弄成軟軟爛爛的口感很差」、「拌開如果咖喱太鹹太辣就沒救了」、「不拌可以每一口享受不同比例」。還偷酸會拌開的人「應該也是會把維力炸醬麵泡成湯麵的人」。

並且以吃合菜比喻，質疑「難道有人會堅持把菜丟進飯裡拌嗎？」，其他網友也表示此刻似乎能理解意大利人為何不能接受夏威夷披薩。亦不忘回敬拌開派以後「東西都丟進果汁機吃最均勻給你參考」。

兩方砲火猛烈，不少看熱鬧的鄉民驚嘆彷彿誤入宗教戰爭現場，「純主觀的議題卻又很愛邪教來邪教去XD」。另也有留言指出，拌不拌其實是小事，相較之下「炸豬排飯的皮常常濕濕爛爛的最噁心」。

稍早有鄉民發起投票文，截至（12日）下午3點整，支持拌在一起的有351票，不拌的則多達659票，和平的「都可以派」也有297票。有資深鄉民指出，其實5~10年前拌開是多數，近年可能受日本文化影響因此產生變化。

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