飲食熱話｜便利店員揭煮茶葉蛋秘技　雞蛋不爆開又入味要做一動作

各位喜歡吃茶葉蛋嗎？一般我們都是先把蛋的氣室敲一個洞，接著直接放到鍋裡煮，一名便利店店員為社員們示範了煮茶葉蛋也可以讓人驚嘆的疊蛋方式。



社員黃艾崴在爆廢公社分享兩張照片，表示朋友在便利店工作，在製作茶葉蛋看見朋友高超的疊蛋技術讓她忍不住發文「這疊蛋蛋方式有厲害，不知道用這樣能不能煮茶葉蛋」，有網友看到美麗蛋殼均被敲破一個小洞質疑問「蛋液不會流出來嗎?」，讓社員啼笑皆非的補充說明「原來很多人不知道要敲裂的原因?真是不食人間煙火啊！#蛋殼要敲裂滷汁才能滲透到蛋裡面 #轉推推厲害便利商店朋友」

但是有其他社員解釋敲氣室並非為了讓滷汁可滲透到蛋裡，「敲氣室並不是為了讓滷汁滲透到蛋裡面.....而是預防加熱時氣體張力導致雞蛋爆裂，雞蛋殼本身就有毛細孔，滷久了滷汁一定會滲透進去」。

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那麼小編在這裡也分享一下網路上查到的茶葉蛋製作方式吧。

材料：

生雞蛋17顆

滷汁：醬油1米杯、米酒/紹興酒半米杯、鹽巴1湯匙、砂糖1湯匙、紅茶包3包、滷包1包

做法：

1. 把生雞蛋清洗乾淨。

2. 把所有調味料都抓出比例。

3. 清洗完成的生雞蛋放入鍋內，冷水蓋過。

4. 依序放入所有調味料。

5. 開火滾開轉小火約10-15分，雞蛋已經熟成了再用湯匙輕敲出裂痕，蓋上蓋子悶，靜置半天以上都可以，因為透過悶能夠讓茶葉蛋漂亮又入味。



甚至可以冷藏一晚，隔天再回滾，這樣的模式可以讓茶葉蛋很香很入味（滾後悶泡），但茶包及滷包在入冷藏前就可以撈起。

其他社員留言回應：「敲氣室XD」、「高手在民間啊」、「讓我想到燒庫錢就是這樣疊起來再把散的丟在中間點火燒」、「好了，中間那顆蛋，請開始你的表演。」、「可以考證照了」、「想到楜椒餅」、「感覺猛猛der」。

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茶葉蛋食譜

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