【青咖喱雞食譜】香噴噴咖喱只需20分鐘　泰國人推薦必加1種蔬菜

咖喱，各國都有自己的特色。除了印度咖喱之外，泰國咖喱亦相當受歡迎！既然前陣子煮了個白咖喱，今次一於試試青咖喱吧。很多人以為煮咖喱一定是很麻煩，需要大量香料，但其實只要有一包泰國咖喱醬，整件事就馬上輕鬆多了，整道菜只需4個步驟，以下就會分享煮青咖喱的小貼士，以及買食材好去處。

青咖喱味道其實頗辣，其主要材料跟其他咖喱大同小異，都是香茅葉、南薑、紅葱頭、辣椒葉等，至於為何會是青綠色？就因為它由新鮮青辣椒製成。煮的時候加入椰奶，可使它較易入口。由於青咖喱比紅及黃咖喱都要辣，因此怕辣的話就要酌量減少所用的咖喱醬分量了。

由於咖喱汁煮了一段時間，所以茄子都煮得夠腍。

要買泰國菜材料，最方便當然是去泰國雜貨舖，由於筆者住的地區沒有，所以就去了九龍城，城南道有多間泰國舖，方便大家慢慢選購。是次食譜用的泰國茄子、青咖喱醬、椰奶、檸檬葉、椰糖、魚露等，一間店已能集齊，其實頗為方便。

眾材料中，大家較陌生的可能是「泰國茄子」，但不少泰國人都說，它是青咖喱的必備材料，重要性就如黃咖喱中的薯仔一樣！泰國茄子跟平日的茄子最大分別，除了一個青色、一個紫色外，就連形狀都明顯不同。泰國茄子相對較圓較小，不似平日的茄子那樣長身。但論口感的話，兩者反而不算有太大分別。那天買茄子時，撞到一個同樣要煮青咖喱的泰國姨姨，她教我如何切泰國茄子，又叮囑我要是切完不馬上煮的話，可把泰國茄子浸於鹽水，防止變黑，各位不妨參考一下。

泰國茄子外形圓身小巧，比一個番茄還要小。切茄子的時候，先切走蒂部，再把茄子一分為二便可。（鄧穎琪攝）

青咖喱雞食譜

健康小貼士：

曾有營養師說過，青咖喱醬本身熱量不高，但基於煮食過程中用油去爆香，才令它變得更肥更膩，怕肥的話可自行控制油量。此外，青咖喱中加入了500毫升椰奶，靠它賦於香甜的味道，但半杯椰奶已有276卡，熱量比1碗飯還要高，所以就算它再好佐飯，也要適可宜止，最忌當湯飲。

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攝影、攝錄：陳錦超、詹郭敏

剪接：詹郭敏